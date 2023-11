Hindistan’da işçiler 13 gündür tünelde mahsur

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu işçiler 13 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Uttarakhand'da tünelde mahsur kalan işçilere ilişkin kurtarma çalışmalarına dair açıklama yaptı, işçilerin ruhsal olarak sağlıklı kalabilmesi için satranç ve kağıt oyunları göndermeyi planladıklarını belirttiler.

Olay yerinde bulunan psikiyatrist Dr. Rohit Gondwal, kurtarma çalışmalarının zaman alacağını söyleyerek, “İşçilerin stres atmalarına yardımcı olmak için satranç tahtaları ile oyun kartları göndermeyi planlıyoruz” dedi.

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse UPDATE: "Overall, the operation is going on very well. We are hopeful that we will be in a much better position tomorrow morning," says Lt Gen (Retd) Syed Ata Hasnain, NDMA member on Uttarakhand tunnel rescue operation.… pic.twitter.com/1l0EJB72Ze