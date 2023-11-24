Hindistan’da işçiler 13 gündür tünelde mahsur

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu işçiler 13 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Uttarakhand'da tünelde mahsur kalan işçilere ilişkin kurtarma çalışmalarına dair açıklama yaptı, işçilerin ruhsal olarak sağlıklı kalabilmesi için satranç ve kağıt oyunları göndermeyi planladıklarını belirttiler.

Olay yerinde bulunan psikiyatrist Dr. Rohit Gondwal, kurtarma çalışmalarının zaman alacağını söyleyerek, “İşçilerin stres atmalarına yardımcı olmak için satranç tahtaları ile oyun kartları göndermeyi planlıyoruz” dedi.

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse UPDATE: "Overall, the operation is going on very well. We are hopeful that we will be in a much better position tomorrow morning," says Lt Gen (Retd) Syed Ata Hasnain, NDMA member on Uttarakhand tunnel rescue operation.… pic.twitter.com/1l0EJB72Ze — Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2023

Bugün açıklama yapan Korgeneral Syed Ata Hasnain, “Genel olarak operasyon çok iyi gidiyor. Yarın sabah çok daha iyi bir konumda olacağımızı umuyoruz” dedi.

Ne olmuştu? Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çöktü. Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini açıkladı. Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladı. Kurtarma çalışmaları 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kuruldu. Indiatoday'in haberine göre, işçilerin mahsur kaldığı alana ulaşmak için 39 metre tünel kazıldı, 18 metre daha tünel kazılması sonucunda işçilere ulaşılacağı öngörülüyor. Eski Başbakan Yardımcısı Bhaskar Khulbe, mahsur kalan işçilerle konuştuğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

(AS)