Hindistan’da ambulans uçak düştü: 7 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

India Today’in haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways’e ait Beechcraft C90 tipi ambulans uçağın eyalet başkenti Ranchi’den havalandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, yetkililer, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla irtibatın kesildiğini, yapılan arama çalışmaları sonucunda enkazın Chatra bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, kazada uçakta bulunan 7 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre uçakta iki pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63’ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunuyordu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, teknik incelemelerin sürdüğünü ve detayların yapılacak resmi açıklamayla netleşeceğini açıkladı.

(EMK)