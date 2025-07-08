Hindistan Yüksek Mahkemesi Çelebi AŞ'nin güvenlik izninin iptalini onadı

Delhi Yüksek Mahkemesi, havalimanları yer hizmetleri kuruluşu Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin Hindistan'daki iştirakinin güvenlik izninin iptaline karşı yaptığı itirazı ulusal güvenlik gerekçesiyle reddetti.



Mahkeme, Hindistan havacılık güvenliği düzenleyici kuruluşunun (Bureau of Civil Aviation Security [BCAS]) ulusal güvenliği gerekçe göstererek Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin iznini iptali kararını onadı.

Haberi veren The New Indian Express, kararın Türkiye'nin son Hindistan-Pakistan çatışması bağlamında Pakistan yanlısı duruşuyla ilintili olduğunu yorumladı.



BCAS, Türkiye'nin Pakistan'ı açıkça desteklemesinin ve Hindistan'ın sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarını kınamasının hemen ardından güvenlik iznini iptal etmişti.

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Delhi Yüksek Mahkemesinin hükmü Hindistan'ın kritik altyapısını koruma konusunda kararlılık gösterisi olarak görülüyor.

Hindistan'ın PTI haber ajasının bildirdiğine göre, kararı alan Yargıç Sachin Datta, ülke genelindeki birden fazla havalimanında yer operasyonları ve kargo terminali yönetimi yapan Çelebi Airport Services India ve Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India'nın başvurularını reddetti. 23 Mayıs'ta alınan kararın açıklanmasını sonraya bıraktı.

"Güvenlik tüm haklardan önce gelir"

Mahkeme, Çelebi'nin düzenleyici kuruluşun doğal adalet ilkelerini reddettiği yolundaki tezini kabul etmedi.

Mahkeme 94 sayfalık kararında, "Şüphesiz, doğal adalet ilkeleri dokunulmazdır; ancak, ülke güvenliğinin diğer tüm hakların kullanılmasının ön koşulu olduğu zorlayıcı bir anayasal gerçektir," dedi. Mahkeme 23 Mayıs'ta verdiği kararın açıklanmasını sonraya bırakmıştı.

Nisanda Keşmir'in Hindistan kesiminde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarından Pakistan'ı sorumlu tutan Yeni Delhi hükümeti, Keşmir'in Pakistan kesimine saldırarak misillemede bulunmuştu. Gerginlik sürerken Türkiye Pakistan'ın yanında yer aldığını açıklamıştı.

Sivil havacılık düzenleme kuruluşu BCAS, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmada Türkiye'nin Pakistan'ı açıkça desteklemesinden ve Hindistan'ın sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarını kınamasından kısa bir süre sonra, 15 Mayısta Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti.

Merkezi hükümet, kararını savunarak, bunun "ulusal güvenlik çıkarları" doğrultusunda alındığını ve Çelebi'nin hizmetlerinin devam etmesinin bir güvenlik riski oluşturabileceği yönündeki belirli istihbarat girdilerine dayandığını belirtti.

Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nin bünyesinde yer alan Çelebi Airport Services India ve Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India'ya Çelebi'nin Hindistan operasyonları için güvenlik izni Kasım 2022'de verilmişti. Şirket, Hindistan havacılık sektöründe 15 yıldan uzun süredir ve dokuz havalimanında faaliyet göstererek 10 bini aşkın insan istihdam ediyordu.

(AEK)