ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 00:05
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 09:02
1 dk Okuma

Hindistan, uzaya ‘en ağır haberleşme uydusunu’ fırlattığını duyurdu

Uydunun yüksek bant genişliği sayesinde donanma gemileri, uçaklar, denizaltılar ve operasyon merkezleri arasında kesintisiz iletişim sağlanacağı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hindistan, uzaya ‘en ağır haberleşme uydusunu’ fırlattığını duyurdu
Fotoğraf: Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (X)

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), 4 bin 400 kilogram ağırlığındaki GSAT-7R (CMS-03) haberleşme uydusunu Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden uzaya fırlattı.

ISRO, uydunun, ülkenin bugüne dek geliştirdiği en ağır haberleşme uydusu olduğunu açıkladı.

Ağır bir uydunun fırlatılması; roketin taşıma kapasitesi, hassas fırlatma teknolojisi ve uzayda güvenli konumlandırma yeteneği açısından teknik bir başarı olarak değerlendiriliyor ve ülkenin uzay teknolojisi ile savunma alanındaki kapasitesini ortaya koyuyor.

Açıklamada, uydunun yüksek kapasiteli bant genişliği sayesinde donanma gemileri, uçaklar, denizaltılar ve operasyon merkezleri arasında kesintisiz bağlantı sağlayacağı belirtildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan uzay uydu CMS-03
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git