Hindistan, uzaya ‘en ağır haberleşme uydusunu’ fırlattığını duyurdu

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), 4 bin 400 kilogram ağırlığındaki GSAT-7R (CMS-03) haberleşme uydusunu Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden uzaya fırlattı.

ISRO, uydunun, ülkenin bugüne dek geliştirdiği en ağır haberleşme uydusu olduğunu açıkladı.

Ağır bir uydunun fırlatılması; roketin taşıma kapasitesi, hassas fırlatma teknolojisi ve uzayda güvenli konumlandırma yeteneği açısından teknik bir başarı olarak değerlendiriliyor ve ülkenin uzay teknolojisi ile savunma alanındaki kapasitesini ortaya koyuyor.

Açıklamada, uydunun yüksek kapasiteli bant genişliği sayesinde donanma gemileri, uçaklar, denizaltılar ve operasyon merkezleri arasında kesintisiz bağlantı sağlayacağı belirtildi. (TY)