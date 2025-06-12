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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 12:03
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 16:58
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Hindistan uçak kazası: 242 kişinin tamamının hayatını kaybettiği düşünülüyor

Ahmedabad emniyet yetkilileri, uçağın düştüğü yerleşim yerinde de muhtemel kayıpların olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hindistan uçak kazası: 242 kişinin tamamının hayatını kaybettiği düşünülüyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, İngiltere’ye gitmekte olan Air India'ya ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Hindistan medyasına yansıyan haberlere göre, kaza Ahmedabad Havalimanı yakınlarında gerçekleşti.

Bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde, havada yoğun bir siyah duman olduğu görüldü.

Associated Press’e (AP) konuşan Ahmedabad emniyet yetkilileri, uçakta toplam 242 kişinin bulunduğunu ve kazadan kurtulan olmadığı yönünde değerlendirmede bulunduklarını açıkladı.

Yetkililer, uçağın düştüğü yerleşim yerinde de muhtemel kayıpların olduğunu açıkladı.

Öte yandan, kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Uçağın Flight Radar'a yansıyan son hareketliliği.

Flight Radar'da yer alan bilgiye göre, uçak yerel saatle 13.38'de havalandı.

İlk hava radarı verilerine göre, yaklaşık 625 fitlik bir barometrik irtifaya ulaştı (havaalanının irtifası yaklaşık 200 fit) ve ardından dakikada eksi 475 fitlik bir düşey hızla alçalmaya başladı.

Boeing'in hisseleri düşüşte

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı. Kidwai, düşen yolcu uçağının 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.

Hindistan Havacılık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Şok içindeyiz. En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi," dedi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in New York borsasında işlem gören hisseleri, uçağın düşmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, içinde 53 İngiliz vatandaşının olduğu uçağın düşüşüyle ilgili "Gelişmelere ilişkin sürekli olarak bilgilendiriliyorum. Düşüncelerim yolcu ve aileleriyle," dedi.

(TY/KU)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan uçak kazası
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