Hindistan, trenlerin fillere çarpmasını önlemek için yapay zekâdan yararlanıyor

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yetkililer, tren çarpması nedeniyle demiryolu hatlarında görülen fil ölümlerinin önüne geçebilmek için yapay zekâ tabanlı gözetleme sistemi kullanıyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Tamil Nadu eyaletinin yetkilileri, fillerin göç yoluyla kesişen Madukkarai kasabası yakınlarındaki raylarda trenlerin çarpması sonucu ölen hayvanların sayısının artması üzerine harekete geçti.

Olası kazalar önleniyor

Orman muhafaza ekipleri, kasabanın iki demiryolu hattı boyunca yapay zekâ teknolojisinden faydalanılan termal kameraları içeren 12 gözetleme kulesi kurdu.

Yetkililer, bu sayede rayların yakınlarında fil tespit edildiğinde çarpışma meydana gelmesini engellemek için trenleri yavaşlatmak ve filleri uzaklaştırmak gibi önlemler aldı. Ayrıca dört personelin demiryolu hattının yakınındaki kontrol odasından kameraları sürekli izlediği belirtildi.

Rajput, uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren demiryolu hatlarına yaklaşan 400 kadar filin raylardan uzaklaştırıldığını ve olası kazaların önlendiğini belirtti. (TY)