ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:18 28 Aralık 2025 12:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.12.2025 12:45 28 Aralık 2025 12:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Hindistan, Silikon Vadisi’nin hedefinde

Hindistan, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından yatırım çekiyor, ekolojistler ise ciddi miktarda enerji ve su gerektiren veri merkezlerinin, Güney Asya ülkesinde uzun vadede kıtlık gibi sorunlar yaratabileceği konusunda uyarıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hindistan, Silikon Vadisi’nin hedefinde
Fotoğraf: Narendramodi.in / Microsoft CEO'su Satya Nadella, Başbakan Narendra Modi'yle ocak ayında Yeni Delhi'de görüşmüştü

Washington Post'un haberine göre Silikon Vadisi şirketleri, Ekim ayından bu yana Hindistan'da toplam 67,5 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdi. Taahhütlerin yüzde 80'i bu ay açıklandı.

Yatırımların büyük kısmı, yapay zeka destekli sohbet botlarının işlemesini sağlayan veri merkezlerinin inşası için kullanılacak.

Hindistan'daki yazılımcılar için eğitim programları ve küçük işletmeler arasında yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yatırımlar da yapılacak.

Yeni Delhi’de, hava kirliliği yüzünden evden çalışma zorunluluğu
Yeni Delhi’de, hava kirliliği yüzünden evden çalışma zorunluluğu
17 Aralık 2025

"Veri merkezleri uzun vadede kıtlık gibi sorunlar yaratabilir"

Ekoloji örgütleri ise ciddi miktarda enerji ve su gerektiren veri merkezlerinin, halihazırda kaynak sıkıntısı çeken Hindistan için uzun vadede kıtlık gibi sorunlar yaratabileceğine işaret ediyor.

Ekonomistler de yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin ülkedeki işgücü piyasasını altüst edebileceği uyarısında bulunuyor.

Silikon Vadisi şirketlerinin Hindistan'daki varlığı

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ve rakibi Claude'un üreticisi Anthropic, bu yıl Hindistan'da ofisler açtı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Intel CEO'su Lip-Bu Tan gibi isimler de bu ay Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir araya gelip, yapay zeka ve yarı iletken çip üretimiyle ilgili konuları ele aldı.

Microsoft, Hindistan'da 17,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını 9 Aralık'ta duyurmuştu. Firmanın Asya'daki en büyük yatırımı kapsamında, Hindistan'ın Haydarabad şehrinde devasa bir veri merkezi kurulması planlanıyor.

Google da büyük bir veri merkezi için 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını Ekim ayında açıklamıştı.

Güney Asya ülkesi, Şubat ayında uluslararası bir yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırlanıyor. Hindistan hükümetine göre bu, Küresel Güney'de düzenlenen ilk uluslararası zirve olacak.

*Bu haber Washington Post, New York Times haber sitelerindeki içeriklerden derlenmiştir.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan silikon vadisi su sorunu yapay zeka kıtlık işsizlik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git