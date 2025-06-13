Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak

Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group, dün (12 Haziran) Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Tata Group’un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran’ın sözlerine yer verilirken, yaşamını yitirenlerin yakınlarına dayanışma mesajı iletildi.

Paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı ve kazada zarar gören BJ Tıp Koleji’nin inşasına destek sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti ve yaralılarla görüştü.

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