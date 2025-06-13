Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak

Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group, dün (12 Haziran) Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağını açıkladı.
Tata Group’un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran’ın sözlerine yer verilirken, yaşamını yitirenlerin yakınlarına dayanışma mesajı iletildi.
Paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı ve kazada zarar gören BJ Tıp Koleji’nin inşasına destek sağlanacağı bildirildi.
Öte yandan, Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti ve yaralılarla görüştü.
Hindistan uçak kazası: 242 kişinin tamamının hayatını kaybettiği düşünülüyor
Ne olmuştu?
Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Air India havayolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı. Kazadan yalnızca 1 kişi kurtuldu. İngiltere vatandaşı Vishwashkumar Ramesh, acil çıkış kapısında (11A) oturuyordu.
Uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Hindustan Times'ın haberinde ise uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtildi. (TY)