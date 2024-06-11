Hindistan'da sıcak hava nedeniyle sekiz kişi öldü

Hindistan'ı etkisi altına alan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Odişa eyaletinde yetkililer, son 72 saatte onlarca kişinin sıcak çarpması şikâyetiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Eyalette etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, sıcaklıkların artacağını belirtti.

Yetkililer, halkı aşırı sıcaklardan korunmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) yetkilileri, ülkede şimdiye kadarki en uzun süren sıcaklık dalgasının yaşandığını ve son zamanlarda bazı bölgelerde sıcaklığın 50 dereceyi geçtiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesinden Mrutyunjay Mohapatra, Indian Express gazetesine verdiği demeçte, "Bu, en uzun süren sıcak hava dalgası oldu. Aşırı sıcaklar ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 24 gündür devam ediyor," dedi.

Termometrelerin 49 derecenin üstünde seyrettiği Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 Haziran'da 33 seçim görevlisi görevdeyken hayatını kaybetmişti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Bihar'da 6, Racastan'da da 12 kişi yaşamını yitirmişti. Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti. (TY)