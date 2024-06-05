Hindistan'da Modi iktidarını korudu; partisi BJP tek başına çoğunluğu elden kaçırdı

Dünyanın en büyük çok partili seçimini üçüncü kez kazanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yemin için hazırlanırken büyük devletler ABD, Rusya, Çin ve BRICS ülkeleri sağcı siyasetçiye tebrikler yağdırıyor.

Modi'nin Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata-BJP) ile Ulusal Demokratik İttifak'taki müttefikleri yeni hükümeti görüşmek üzere bir araya geldi. Modi'nin Cumartesi günü başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.

Modi kazanırken kaybetti

Modi'nin BJP'sinin başını çektiği Ulusal Demokratik İttifak (NDA), Lok Sabha'nın 543 sandalyesinin 303'ünü kazansa da muhalefetin öngörülenden daha yüksek bir başarı kazandığı seçimler sonucunda BJP tek başına çoğunluğu elden kaçırdı. Ana muhalefet koalisyonu Ulusal Gelişimci Kapsayıcı Hindistan İttifakı (HİNDİSTAN) 234, ülkenin kurucu partisi Hindistan Ulusal Kongresi 99 sandalye kazandı.

Kongre 2019'da 52 olan sandalye sayısını neredeyse iki kat artırdı. Kongrenin başlıca müttefikleri arasındaki Samajwadi Partisi, Uttar Pradeş eyaletindeki yasama meclisi seçimlerinde BJP'yi yenerek 37 sandalye kazandı. Tüm Hindistan Trinamool Kongresi Batı Bengal eyaletinde 29 sandalye ve Dravida Munnetra Kazhagam da güney Tamil Nadu eyaletinde 22 sandalye kazandı.

Bu sonuçlarla seçimin asıl kazananının muhalefet olduğu, Modi'nin küçülen bir güç olduğu yorumları yaygın olarak paylaşılıyor.

AP'nin haberine göre, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın Güney Asya Programı direktörü Milan Vaishnav, "BJP'nin [kaderi] artık büyük ölçüde hem politika oluşturma hem de hükümet kurma açısından aslan payını almalarını bekleyeceğimiz müttefiklerinin iyi niyetine bağlı olabilir, bu da onları kritik oyuncular haline getiriyor" dedi.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan parlamentosu Lok Sabha'nın 543 üyesinin tamamının seçildiği yedi aşamalı genel seçimler 19 Nisan ve 1 Haziran 2024 arasında tamamlandı. Kesin seçim sonuçl​​arı 4 Haziran'da açıklandı.

1,4 milyarlık ülke nüfusunun yüzde 70'ini oluşturan 968 milyon insanın kayıtlı seçmen olduğu Hindistan genel seçimlerinde 312 milyonu kadın olan 642 milyon kişi oy kullandı. Genel seçimlerle eş zamanlı olarak Andhra Pradeş, Arunaçal Pradeş, Odişa ve Sikkim eyaletlerinin yasama meclisleri ve 12 yasama meclisinin 25 seçim bölgesi ara seçimleri de gerçekleştirildi. 44 gün süren 2024 genel seçimleri, 1951-52 genel seçimlerinden sonra Hindistan tarihinin katılım ve süre açısından en büyük seçimi oldu.

Seçim döneminde, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) nefret söylemlerine karşı önlem almaması, Elektronik Oylama Makinesi'nin (EVM) arızalanması ve BJP'nin siyasi karşıtlarının baskı altına alınması dolayısıyla sert eleştirilere hedef oldu.

Uluslararası yankılar

AP'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Lee, ABD'nin "refah ve yenilikçiliği teşvik etmek, iklim krizine çözüm bulmak ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi sağlamak için Hindistan hükümetiyle ortaklık[larını] ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü Modi ile telefonda konuştu ve "sıcak bir biçimde kutladı". Kremlin'den yapılan bir açıklamada, Putin ve Modi'nin "Rusya ile Hindistan arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığının bugünkü düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve bu ortaklığın her yöne genişlemeye devam edeceği" belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning de Çarşamba günü BJP'yi kutladı ve "Sağlam ve istikrarlı bir Hindistan-Çin ilişkisi her iki ülkenin çıkarınadır ve bu bölgenin ve ötesinin barışına ve kalkınmasına yardımcı olur" dedi. Çin'in, iki ülkenin temel çıkarları doğrultusunda Hindistan ile çalışmaya hazır olduğunu da ekledi.

Hindistan ile Çin arasında 2020'den beri süren on binlerce askerin tartışmalı sınırlara yığıldığı yüksek gerilimli dönem boyunca Hindistan 20 ve Çin 4 kayıp verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hindistan'ın İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek barış zirvesine katılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Dünyadaki herkes Hindistan'ın küresel ilişkilerdeki rolünün öneminin ve ağırlığının farkındadır. Tüm uluslar için adil bir barışı sağlamak için hep birlikte çalışmamız kritik önem taşıyor." dedi.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Hint-Pasifik'te barış ve refaha katkıda bulunmak için ticaret, teknoloji ve diğer sektörlerdeki işbirliğini genişletmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

(AEK)