ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 17:06
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 17:09
1 dk Okuma

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi öldü

Yeni Delhi’de dün 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Hindistan haber sitesi NDTV'nin haberine göre, pazar günü, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü başkentte 40 yaşındaki bir kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, vücut sıcaklığı yaklaşık 42 dereceye çıktığı tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni Delhi'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkentin çeşitli noktalarına su tankerleri yerleştirildi. Kentte, dün 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle beş günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu. 

Sıcaklığa bağlı ölümler

Hindistan'da yaz mevsiminde sıcaklıkların artması nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

İstatistik portalı Statista'nın verilerine göre, Hindistan'da 2020'de 530, 2021'de 374 kişi yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkede 2015'te de sıcak havalar nedeniyle 1908 kişi ölmüştü.

İklim uzmanlarına göre, küresel ısıtma, Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinde can kayıplarıyla sonuçlanan sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kata kadar artırıyor. (TY)

iklim krizi küresel ısıtma Hindistan yeni delhi
ilgili haberler
Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle ‘kırmızı alarm’ verildi
21 Mayıs 2024
/haber/yeni-delhi-de-sicak-hava-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-295604
Hindistan’da aşırı sıcaklar: 98 ölü
18 Haziran 2023
/haber/hindistan-da-asiri-sicaklar-98-olu-280487
İKLİM KRİZİ
Hindistan’da turuncu alarm | Sıcaklık 49 dereceyi buldu
16 Mayıs 2022
/haber/hindistan-da-turuncu-alarm-sicaklik-49-dereceyi-buldu-261915
Yeni Delhi "Gaz Odasına Döndü"
4 Kasım 2019
/haber/yeni-delhi-gaz-odasina-dondu-215329
ilgili haberler
Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle ‘kırmızı alarm’ verildi
21 Mayıs 2024
/haber/yeni-delhi-de-sicak-hava-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-295604
Hindistan’da aşırı sıcaklar: 98 ölü
18 Haziran 2023
/haber/hindistan-da-asiri-sicaklar-98-olu-280487
İKLİM KRİZİ
Hindistan’da turuncu alarm | Sıcaklık 49 dereceyi buldu
16 Mayıs 2022
/haber/hindistan-da-turuncu-alarm-sicaklik-49-dereceyi-buldu-261915
Yeni Delhi "Gaz Odasına Döndü"
4 Kasım 2019
/haber/yeni-delhi-gaz-odasina-dondu-215329
Sayfa Başına Git