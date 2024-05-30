Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi öldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Hindistan haber sitesi NDTV'nin haberine göre, pazar günü, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü başkentte 40 yaşındaki bir kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, vücut sıcaklığı yaklaşık 42 dereceye çıktığı tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni Delhi'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkentin çeşitli noktalarına su tankerleri yerleştirildi. Kentte, dün 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle beş günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.