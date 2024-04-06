Hilvan'da 'seçim iptali' protestosu

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı Urfa’nın Hilvan (Curnê Reş) ilçesinde, AKP’nin itirazı sonrası seçimin yenilenmesi kararı alınması protesto edildi.

Hilvan’da resmi olmaya sonuçlara göre DEM Parti, 6960 oyla yüzde 33,2 oy oranına ulaşırken, AKP 6439 oyla yüzde 30,7 oy oranında kalmıştı.

AKP itiraz etti: DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim 2 Haziran'da yapılacak

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, DEM Parti Hilvan İlçe Örgütü’nün çağrısıyla bugün yapılan eyleme DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz, Vezir Parlak ile demokratik kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

DEM Parti seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen Hilvan Belediye Eş Başkan adayları Garip Yeşil ve Serhan Paydaş, “Değil 10 seçim, 50 seçim de olsa biz bu zihniyeti burada bir kez kırdık, bundan sonra da kazanan biz olacağız. Biz bu zihniyeti Hilvan’da sandığa gömeceğiz” mesajı verdi.

CHP'li Tanal: Hilvan'da seçimleri iptal ettirmek için pusulaları yaktılar

Konuşmanın ardından Hilvan İlçe Seçim Kurulu önüne yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş boyunca kitle sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Hilvan uyuma, iradene sahip çık”, “Bijî iradeya gelê Kurd”, “Hırsız AKP, işbirlikçi YSK” sloganları attı. Çevrede bulunan esnaflar, yurttaşlar alkışlarla, kornalarla kitleye destek verdi.

“Kazanan, halkın iradesidir”

Yüzlerce kişinin katılımıyla ilçe seçim kurulu önünde yapılan açıklamada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, şunları söyledi:

“Kürt halkının iradesi AKP-MHP faşizmini durdurdu. AKP iktidarı süreç boyunca valiyle, kaymakamla, askerle, polislerle seçim çalışmaları yaptı. Ancak seçimi kaybettiğini anlayan AKP Curnê Reş'te kirli zihniyetini sandıkları kendi elleriyle yakarak gösterdi. Bunu tüm dünya, Türkiye ve Kürdistan kamuoyu gördü. Şimdi de YSK memurlarıyla seçimi kazanmaya çalışıyorlar.

2016’da kayyım atıyorlardı, şimdi de bu yolla kayyım politikasını yürütmeye çalışıyorlar. Curnê Reş halkının iradesi nettir. Buradan çağrıda bulunuyoruz, çetevari bir biçimde irade gasbı yapanlara karşı ‘Gün, Kürt iradesini tanıma günüdür’ diyoruz. Van bir örnekti. Van’da yapılmak istenen darbe, Kürt halkının duruşu ve Türkiye’deki halklarının dayanışmasıyla iktidara geri adım attırdı.

Bu seçim bize şunu gösterdi; kazanan halkın iradesidir, partimizdir. YSK bugün iktidar gibi karar alıyor. Biz mahalle mahalle, köy köy halkımızla bir araya gelerek bu karara 2 Haziran’da cevap olacağız.”

(VC)