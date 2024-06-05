Hilvan Belediye Eş Başkanları mazbatayı aldı

Urfa’nın Hilvan ilçesinde 2 Haziran’da tekrarlanan seçimde ikinci kez belediyeyi kazanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayları Garip Yeşil ile Serhan Paydaş, mazbatayı aldı.

DEM Parti İl Örgütü’nde halkla bir araya gelen Eş Başkanlar Yeşil ve Paydaş, buradan İlçe Seçim Kurulu'na yürüdü.

Eş başkanlar, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarının aldıktan sonra "Direne direne kazandık" sloganları eşliğinde belediye hizmet binasına geçti.

Burada yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Urfa İl Başkanı Bekir Karakeçili, "Hilvan halkının zaferi tüm Kürt halkının zaferidir. 45 yıllık demokratik yerel yönetim zaferidir. Biz bu zaferi başta Nadir Temel ve yol arkadaşlarına armağan ediyoruz. 2 Haziran 1994'te şehit edilen Muhsin Melik'e atfediyoruz. Bu zaferi şuanda iradesi gasp edilmek istenen Hakkari halkına armağan ediyoruz. Biz bu gaspı kabul etmiyoruz" dedi.

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Eş Başkan Paydaş ise "Bu faşist zihniyete 2 Haziran’da gereken cevabı sandıkta verdik. Halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Hilvan'da 2 Haziran'daki sonuçlar kayyım siyasetine karşı büyük bir cevaptır. 31 Mart ve 2 Haziran arasında gösterdiğimiz direnişi Hakkari halkları içinde göstereceğiz. Hakkari'deki bizim olan belediyeyi alacağız. Nasıl 31 Mart'ta irademiz gasp edildiyse bugün de Hakkari halklarının iradesi gasp edilmiştir. Tüm Kürt halkının iradesi gasp edilmiştir, mücadelemiz devam edecektir. Halkın iradesi her şeyin üstündedir. Sandık ile gelen sandık ile gider" diye konuştu.

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Ardından konuşan Eş Başkan Yeşil ise "Yaklaşık 5 aydır seçim çalışması içindeyiz. 31 Mart’ta irademiz ayaklar altına alındı, ama bir kez daha irademizle kazandık. Hilvan halkı iradesine sahip çıktı. Bugün bizim için tarihi bir gün. Hilvan halkı bugün tarihine sahip çıkmıştır. Bu mazbatayı Hakkari'de direnen halklara armağan ediyoruz. Sonuna kadar onlarla dayanışma içinde olacağız. Colemêrg belediyemizi alana kadar onların yanında olacağız.”

Konuşmaların ardından eş başkanlar belediye binasına geçerek, görevlerine başladı.

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(RT)