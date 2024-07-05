Hilton İstanbul Bosphorus otel tadilatında çalışan işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı

DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat Ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) üyesi üç işçi, ödenmeyen ücretleri için Hilton İstanbul Bosphorus Otel’in Taksim’deki binası önünde direnişe başladı.

Hilton İstanbul Bosphorus Otel tadilatında Berko İnşaat taşeronu Gürer Mekanik’te çalışan işçiler 3 aydır ödenmeyen ücretlerini talep ediyor.

“Haklarımızı alana kadar direneceğiz” yazılı pankart açan işçiler, basın açıklaması yaptı.

“Yarın böyle sakin olmayız”

Basın açıklamasında konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, inşaat patronlarının işçilerin alın teriyle zenginliklerini oluşturduklarını belirterek, Beton bloklar altında kalan işçinin parasını gasp ediyorlar” dedi.

İşçilerin Nisan ayından bu yana ücretlerinin ödenmediğini aktaran Demir, işçilerin haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Demir “Bizim de ödememiz gereken faturalarımız, kiralarımız var. Yarın kiramızı ödemezsek hemen kapı dışarı oluyoruz.” dedi.

“Haklarım için direnmeye alıştım”

İşe başladıkları günden bu yana ödemelerin düzenli yapılmadığını söyleyen işçi Ömer Çelik, “Ucuz işçiliği asla kabul etmiyoruz. Ucuz işçilik üzerinden bugüne kadar hiçbir şantiyenin kapısından içeri girmedim. Söylediğim işçiliğin hakkını almışım. Hiçbir şekilde söylemiş olduğum haklarımdan vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

Çelik, insanlık dışı koşullarda çalıştıklarını ve bu durumun iş güvenliği tehditi oluşturduğunu şu sözlerle anlattı:

“Bir işi çalıştığı yerde ona insancı yemek verilmeli. İnsanca barınma yeri tedarik edilmelidir. Çünkü işçi burada en kötü koşullarda, en tehlikeli koşullarda çalışır. Akşam evine gittiği zaman rahat bir şekilde uyuyamadığı zaman bu bir iş güvenliği tehlikesidir. İşe uykusuz gelen bir işçi nasıl çalışacak? Kötü koşullarda hazırlamış olduğunuz yemekleri bu işçilere dayatıyorsunuz. Kötü beslenme koşulları içerisinde işçiler nasıl çalışsın?”

📢 Hilton İstanbul Bosphorus otel tadilatında çalışan işçiler direnişte



🗣️ “Ben bu ülkede haklarım için direnmeye alıştım. Asla direnişten vazgeçmeyeceğim”



📹 Video: @alidnc4 https://t.co/IvhmNnKVr2 pic.twitter.com/sJO9dPUJgX — bianet (@bianet_org) July 5, 2024

“İnşaat işçileri emekçilere rehberlik ediyor”

İşçilerin direnişine destek veren eski HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, “İktidarın bu ülkede patronlara ucuz emek cenneti yaşatırken işçilere cehennemi dayatıyor” dedi.

İnşaat işçilerinin emek sınıfına rehberlik ettiğini söyleyen Piroğlu, “Ya direnecek haklarını alacaklar, ya da birilerinin onların haklarını vermesini bekleyerek ömür boyu o açlığa talim edecekler. İnşaat işçileri yapılması gerekeni gösteriyor. Direneceğiz, kazanacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Direniş kazanımla sonuçlandı

İşçiler, konuşmalarının ardından otel binası önünde nöbete başladı. Nöbetin başlamasının ardından Gürer Mekanik yetkililerinin talebi üzerine DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir ile bir işçi, şirket yetkilileriyle görüşmeye katıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, otel yetkilileri işçilerin haklarını vereceğini belirtti. Bunun üzerine işçiler eylemlerine son verdi.

(AD)