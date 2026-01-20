Hikûmeta Şamê bi Sûreya Enfalê li dijî Kurdan 'fetih' ragihand

Wezareta Ewqafê ya Sûriyeyê daxuyaniyeke fermî ji bo mela û xetîbên hemû mizgeftên şand.
Wezaretê ji wan xwest ku di nimêjan de ji bo serkeftina artêşê diayan bikin û bi dengê bilind tekbîran bînin. Ev wekî nîşaneya kêfxweşiyê ya ji bo wan "serkeftinên" ku Artêşa Ereban a Sûriyeyê li rojhilatê welat bi dest xistine tê nîşandan.
Li gorî wê belgeya ku îmzeya Wezêrê Ewqafê yê Sûriyeyê Dr. Mihemed Ebû Xeyr Şukrî li ser e û roja 18ê Kanûna Paşîn a 2026an derketiye, ji mizgeftan hatiye xwestin ku van gavan biavêjin:
1. Xwendina nimêja "Qinût" di her pênc nimêjên ferz de li seranserê welat, ji bo serkeftin û piştgirîkirina leşkerên Artêşa Erebî ya Sûriyeyê.
2. Teşvîqkirina welatiyan û gelê Sûriyeyê ji bo diayan da ku rewş bi temamî aram bibe.
3. Lêdana tekbîran li nav mizgeftan wekî nîşaneya pîrozkirina wan "feth û serkeftinên" ku Artêşa Ereban li navçeyên rojhilat tomar kirine.
Ev fermana Wezareta Ewqafê di demekê de ye ku di 24 saetên borî de Artêşa Ereban a Sûriyeyê bipêşketineke mezin li navçeyên Rojhilatê Feratê, Tebqa, Reqa û Dêrazorê kir.
Ev guherîn piştî vekişîna Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) pêk hat ku di çarçoveya rêkeftineke 14 xalî ya roja yekşemê de bû.
