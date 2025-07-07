ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KİM
Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 12:36
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 12:47
1 dk Okuma

Hikmet Çetinkaya kimdir?

Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hikmet Çetinkaya kimdir?

Hikmet Çetinkaya, 1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı.

1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanında söyleşiler yaptı. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görüldü. Bir süre Cumhuriyet gazetesinin İzmir temsilciliğini yaptı.

Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilciliği yaptı, 1990'ların başında İstanbul'a geçerek köşe yazarlığını sürdürürken Cumhuriyet Yayın Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Yıllarca gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve kurucu başkanlığını İlhan Selçuk'un yaptığı Cumhuriyet Yayın Kurulu üyeliklerinde bulundu.

1986’da düzenli köşe yazıları yazmaya başladı. Çok sayıda kitabı yayımlandı. Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

'Gülen Cemaati' suçlamaları

Çetinkaya, gazetecilik yaptığı süreboyunca çalıştığı temel konu "Fethullah Gülen cemaati ve başta İçişleri ve ordu olmak üzere devletteki örgütlenmesi" olmasına rağmen 'Gülen cemaati' suçlamalarına maruz kalmasındaki çelişkiyle gündeme gelmişti.

Ayrıca, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bir kez daha yerel mahkemeye gönderilen Cumhuriyet gazetesi davasında sanık olarak yargılanıyordu.

Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git