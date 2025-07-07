Hikmet Çetinkaya kimdir?

Hikmet Çetinkaya, 1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı.

1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanında söyleşiler yaptı. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görüldü. Bir süre Cumhuriyet gazetesinin İzmir temsilciliğini yaptı.

Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilciliği yaptı, 1990'ların başında İstanbul'a geçerek köşe yazarlığını sürdürürken Cumhuriyet Yayın Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Yıllarca gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve kurucu başkanlığını İlhan Selçuk'un yaptığı Cumhuriyet Yayın Kurulu üyeliklerinde bulundu.

1986’da düzenli köşe yazıları yazmaya başladı. Çok sayıda kitabı yayımlandı. Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

'Gülen Cemaati' suçlamaları

Çetinkaya, gazetecilik yaptığı süreboyunca çalıştığı temel konu "Fethullah Gülen cemaati ve başta İçişleri ve ordu olmak üzere devletteki örgütlenmesi" olmasına rağmen 'Gülen cemaati' suçlamalarına maruz kalmasındaki çelişkiyle gündeme gelmişti.

Ayrıca, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bir kez daha yerel mahkemeye gönderilen Cumhuriyet gazetesi davasında sanık olarak yargılanıyordu.

Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında yaşamını yitirdi.