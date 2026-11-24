Hikmet Çetin, siyasetçi.

Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1964-1965 yıllarında ABD’de kalkınma iktisadı alanında yüksek lisans yaptı. 1966’da dış ticaret hadleri üzerine hazırladığı tezle Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı oldu. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları’nın hazırlanmasında sorumlu uzman olarak çalıştı. 1968’de planlama modelleri üzerine eğitim ve araştırma yapmak üzere Stanford Üniversitesi’ne gitti.

Türkiye’ye döndükten sonra askerlik görevini tamamlayan Çetin, 1971’de Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi Başkanı oldu. 1977’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilinceye kadar bu görevini sürdürdü. 1968-1972 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

Üniversite öğrencisiyken CHP’ye katılan Çetin, 1957-1960 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yaptı. 1977’de İstanbul milletvekili seçildi. 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından bir süre Kuzey Yemen’de kalkınma planları konusunda danışmanlık yaptı. Siyasi faaliyetlere yeniden izin verilmesinin ardından SODEP’in kuruluş çalışmalarına katıldı. 1986 ara seçimlerinde SHP’den İstanbul 6. Bölge adayı oldu, 1987’de SHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

29 Kasım 1987 genel seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili seçilerek yeniden Meclis’e girdi. İki yıl boyunca SHP Grup Başkanvekilliği yaptı, ardından partinin genel sekreterliğini üstlendi.

20 Kasım 1991 seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Çetin, 21 Kasım 1991-27 Temmuz 1994 tarihleri arasında bu görevi yürüttü.

İngilizce bilen Hikmet Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır. 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Bugün, (24 Kasım 2026) hayatını kaybetti.

(EMK)