CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Çetin 18 Şubat 1995-9 Eylül 1995 tarihleri arasında CHP genel başkanlığı yapmıştı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel X'te şu paylaşımı yaptı:

"Çok üzgününüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin’i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi. En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız."

Hikmet Çetin kimdir?

(EMK)