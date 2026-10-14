Hifa İkra’ya istismar davasında sanık A.Ş.’ye beraat

Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş.’nin, çocuk yaşta istismar edip zorla evlendiği Fatma Nur Çelik’in 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’i de istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, A.Ş. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

*Uzman raporları ve savcılığın tutuklama taleplerine rağmen sanık tutuklanmadı. 2 Mart 2026'da Fatma Nur Çelik ve kızının cansız bedenleri Zeytinburnu sahilinde bulunmuştu.

MA’nın haberine göre, duruşmaya A.Ş. ve taraf avukatları katıldı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, YENİ Parti'den Aylin Nazlıaka ile çok sayıda kadın örgütü ve siyasi parti temsilcisi de duruşmayı izledi.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan A.Ş., hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hifa İkra Şengüler’in avukatları, önceki duruşmalarda gizlilik ilkesine uyulmadığını belirterek gizlilik kararının kaldırılmasını ve A.Ş.’nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, gizlilik kararının kaldırılması talebini reddetti.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında delil yetersizliği gerekçesiyle A.Ş.’nin beraatını istedi. Mahkeme heyeti de A.Ş. hakkında beraat kararı verdi.

Patriyarkadan güç alan, tecavüzcü ve istismarcı Ayhan Şengüler de onu koruyanlar da hala serbest. Fatmanur ve Hifa ise hayatta değil. Erkeği durdurmak yerine faili aklayan, mekanizmaları işletmeyen devlet suç ortağı. Fatmanur ve Hifa İkra için Anadolu Adliyesi’ndeyiz. https://t.co/i3gtZVuAeI — Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler (@feminist_isyan) October 14, 2026

Duruşmaya kısıtlılık kararı gerekçe gösterilerek yalnızca milletvekilleri ve avukatlar alındı. Gazetecilerin ve kadın örgütü temsilcilerinin salona girişine izin verilmedi.

Kadınlardan adliye önünde açıklama

Kadın örgütleri, karar duruşması öncesinde İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı. Özgür Kadın Hareketi (TJA), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, DEM Parti Kadın Meclisi, Yeni Parti kadın kolları üyeleri ve çok sayıda kadın örgütü temsilcisinin katıldığı açıklamada, “İstismar görmezden gelindi, failler korundu. A.Ş. tutuklansın” pankartı açıldı.

Kadınlar, “Çocuk istismarcılarından hesap soracağız”, “Kur’an’a Hizmet Vakfı kapatılsın” ve “Fatmanur ve Hifa’nın hesabını soracağız” dövizleri taşıdı. Açıklamada, “Çocuk istismarcılarını aklatmayacağız”, “A.Ş. tutuklansın” ve “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganları atıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Bahar Uluçay, Hifa İkra’nın annesi Fatmanur Çelik’in kızını korumak ve adalet sağlanmasını istemek için ilgili kurumlara başvurduğunu, ancak yardım çağrılarının karşılıksız kaldığını söyledi.

Fatmanur Çelik’in, “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” sözlerini hatırlatan Uluçay, bu sözlerin yaşadığı tehlikeyi ve kurumlara duyduğu güvensizliği gösterdiğini belirtti. Uluçay, Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in şüpheli ölümlerinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

“Hiçbir kurum dokunulmaz değil”

Adaletin yalnızca mahkeme kararından ibaret olmadığını vurgulayan Uluçay, kadınların ve çocukların yaşamını korumakla yükümlü kurumların sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini söyledi.

Cezasızlığa karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Uluçay, “Hiçbir vakıf, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat bir kadının ve bir çocuğun yaşam hakkından daha dokunulmaz değildir” dedi.

Uluçay, Ayhan Şengüler hakkındaki yargılamanın yanı sıra Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in şüpheli ölümlerinin aydınlatılmasını, sorumlu kişi ve kurumların hesap vermesini ve kadınlarla çocukları koruyacak mekanizmaların işletilmesini istedi.

(EMK)