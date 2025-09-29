'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı'nın bilincinde bir 'karar' denemesi

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, 10 Ekim'in 10'uncu yılında "Alternatif bir karar denemesi" adıyla bir çalışma başlattı.

10 Ekim'i anlatan 10 kavram

Katliamın farklı boyutlarını görünür kılmak amaçlı 10 Ekim’i en bütünlüklü şekilde çağrıştıracak 10 kavram olarak, "Dava, Barış, Katliam, Sorumluluk, Eylem, Politika, Emek, Yas, Mücadele, Zaman" kelimeleri seçildi. Her kavram farklı bir yazar tarafından kaleme alındı, gönüllüler tarafından seslendirildi ve özgün çizimlerle tamamlandı. Böylece yazı, ses ve görselden oluşan çok katmanlı bir hafıza kaydı oluşturuldu.

"Yargının IŞİD'le imtihanı": 10 Ekim Katliamı Davası zamanaşımıyla karşı karşıya

Çok sayıda kişi ve kurumun gönüllü, kolektif emeğiyle ortaya çıkan yazı dizisi kapsamında, 10 Ekim'e kadar tüm çalışmalar paylaşılmış olacak. Yazı dizisi bugün, Özgür Sevgi Göral'ın kaleme aldığı 'Giriş' yazısı ve Vardal Caniş'in çizimi ile başladı.

Serinin oluşmasında büyük katkıları olan akademisyenler Duru Yavan ve Özgür Sevgi Göral çalışmayı bianet'e değerlendirdi.

Sorular

10 Ekim Katliamı davasında yaklaşık on yıl süren yargılamanın sonunda verilen kararı “yetersiz ve kamu vicdanını rahatlatmaktan uzak” bulduklarını belirten Duru Yavan, "Peki, böylesine büyük bir katliam karşısında 'yeterli' ve 'kamu vicdanını rahatlatacak' bir mahkeme kararı nasıl olurdu?" sorularından yola çıktıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Nasıl bir karar kaybımızı tanır, acımızın adını koyar, mücadelenin bitimsizliğini bize hatırlatabilirdi? Katliamın ne zaman, hangi bağlamda, neden ve neye karşı gerçekleştirildiğini; hepimizin hayatlarını ve Türkiye’nin politik sahasını nasıl köklü biçimde dönüştürdüğünü anlatacak bir karar neye benzerdi? Bugün, çözüm süreci yıllar sonra yeniden başlamışken; on sene önce barış ve özgürlük talebiyle bir araya geldikleri için hayatları çalınan insanları, onların mücadelelerini, geride kalan yakınlarını, bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak hayatlarını ve hayatlarımızı hakkını vererek hatırlamanın imkânsızlığını tanıyan, ama yine de bunu denemeyi bir sorumluluk olarak üstlenen bir mahkeme kararı neye benzerdi?"

"Kolektif bir borcun ağırlığı"

Bu soruların peşine düşdüklerini söyleyen Duru Yavan, "Herkesin karınca kararınca katkı sunduğu, mahkeme kararı normlarının dışına taşarak ancak bu şekilde onurlu bir hatırlamanın ve gerçek bir hesap verebilirliğin mümkün olabileceğini gören bir çalışma çıktı ortaya. Dilerim bu çalışma, 10 Ekim’in bizden kopardıklarını ve her şeye rağmen verilen bitimsiz mücadelenin kaydını hakkını vererek tutabilmiş, ödenmesi imkânsız kolektif bir borcun ağırlığını bir nebze olsun hafifletebilmiştir" dedi.

TIKLAYINIZ: 10 Ekim'in 10. Yılında 10 Kavram / Alternatif bir Karar Denemesi

10 Ekim'in sadece içerdiği şiddetle değil aynı zamanda Kürt meselesinde bir barış ihtimalinin genişletilmesiyle kurulacak eşit bir ortak yaşam ufkunu boğmasıyla da bir 'kerteriz noktası' olarak nitelendiren Özgür Sevgi Göral ise şunları söyledi:

"Biz de, katliamın 10. yılında bu kerteriz noktasını anlamaya, onu mümkün kılan politik iklimi kavramaya, elbette onu hatırlatmaya ama aynı zamanda da yeni bir barış ihtimalinin aralandığı bugünle ilişkisini açığa çıkarmaya çalıştık. 10 Ekim Avukat Komisyonu ve pek çok gönüllü ile birlikte bu katliamın bize anlattığı şeylere kulak kabartmaya ve onları kavramlar olarak sıralayıp herkesle paylaşmaya karar verdik. Çalışmanın hazırlık süreci de anlatmaya çalıştığımız şeylere çok benzeyen bir şekilde seyretti, çok sevgiyle, çok yoldaşlıkla, çok dayanışmayla, çok fazla sayıda insanın cömert emeğiyle çalışmayı bitirdik. Çalışma umuyoruz ki hem kaybettiklerimizin anısına duyduğumuz sonsuz saygı ve minneti hem de mücadelenin bitimsizliğine duyduğumuz inancı anlatabilmiştir. Bunu birazcık bile başarabildiysek ne mutlu bize."

(AB)