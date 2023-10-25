"Hiçbir şey, bir toplumun kolektif olarak cezalandırılmasını haklı çıkaramaz"

Aralarında Türkiye’den Kaos GL, 17 Mayıs, Eşitlik Çalışmaları Derneği, İnsan Hakları Derneği, Kadının İnsan Hakları Derneği ve On Ekim Dayanışması’nın da olduğu, 99 sivil toplum örgütü, İsrail saldırısı altındaki Gazze’deki duruma dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) mektup yazdı.



Kaos GL’de yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç’a gönderilen mektupta dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum örgütleri, “Hiçbir şey, çoğunluğunun çocuklar olduğu bir toplumun kolektif olarak cezalandırılmasını haklı çıkaramaz” diyerek yetkilileri İsrail’e Gazze’deki ablukayı kaldırması için baskı yapmaya çağırdı.

“Harekete geçin”

Mektubun tamamı şöyle:

“Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan ve 365 kilometrekarelik bir alanda yarısından fazlası çocuk olmak üzere 2,2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, son birkaç gündür İsrail ordusunun yoğun askeri saldırısı altında. Yaklaşık 17 yıldır sıkı ve boğucu bir kuşatma altında olan Gazze'nin nüfusu büyük ölçüde İsrail işgalinden kaçan Filistinli mültecilerden oluşuyor. Şu ana kadar 2 bin 500'den fazla insan öldürüldü, binlercesi yaralandı. Aralarında sanatçılar, yazarlar ve sivil toplum liderlerinin de bulunduğu yarım milyondan fazla kişi zorla yerinden edildi ve İsrail'in ağır ve ayrım gözetmeyen bombardımanı altında bütün mahalleler yerle bir oldu. İsrail gıda, su ve yakıt dahil olmak üzere tüm temel malzemeleri kesti.

“İsrail askerleri yaklaşık yirmi yıldır denizden, havadan ve karadan abluka altında tuttukları şeridi karadan işgal etmeye hazırlanırken cuma günü internet hizmetleri de kesildi. Bu kuşatma, sınırın Mısır tarafına yerleştirilen acil insani yardım malzemelerinin girişini engelliyor. Uluslararası yardım kuruluşları alarm zillerini çalarak temiz su ve temel gıda maddelerinin bütün bir halkı tehlikeye atacak şekilde azaldığına dair uyarılarda bulunurken hastanelerdeki malzemeler hızla tükeniyor.



“Eğer derhal müdahale edilmezse, yayılan vaziyet onlarca yıldır dünyanın gördüğü en kötü insani krizlerden biriyle sonuçlanacak. İnsanlık ve adaletin temel ilkelerine inanan dünyanın dört bir yanındaki herkesi, bu feci insani durumunun önüne geçmek için şimdi harekete geçmeye çağırıyoruz.

Talepler

“Hiçbir şey, çoğunluğunun çocuklar olduğu bir toplumun kolektif olarak cezalandırılmasını ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedefleyen bitimsiz saldırıları, onları zorla yerlerinden etmeyi, evlerini, okullarını ve hastanelerini bombalama ve altyapılarını yok etmeyi haklı çıkaramaz. Tüm sivil kayıplar için üzgünüz ve yakın tehdit altındaki herkesin hayatından endişeliyiz; hiçbir sivil hedef alınmamalıdır.



“Şimdi İsrail hükümetine aşağıdaki önlemleri alması için olası tüm baskıyı uygulamanızı talep ediyoruz:

• Derhal ve gecikmeksizin Gazze Şeridi'ne yönelik tüm insani yardım türlerine izin vermek için tüm geçiş noktalarını açın.

• Gazze'ye yakıt teminini, elektrik, su temini ve iletişimi yeniden sağlayın.

• Zorla yerinden edilen insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine izin verin.

• Hemen insani bir ateşkese razı olun.



“Ayrıca Gazze üzerindeki 16 yıldır süren kuşatmayı sona erdirmek ve Filistin'de sürdürülebilir ve adil bir barışı sağlayacak bir siyasi süreci desteklemek için gerekli tüm çabayı göstermenizi istiyoruz.



“Dünya genelinde sivil toplum temsilcileri olarak seslerimizin duyulmasını ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayatlarının kurtarılmasını umuyoruz.



İmzacı listesine ve mektubun orijinaline ulaşmak için tıklayın. (TY)