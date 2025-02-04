"Hiçbir kız çocuğu ilk regl deneyiminden utanmayana ve korkmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Regl yoksulluğu ve farkındalık çalışmalarıyla bilinen Konuşmamız Gerek Derneği, 2016’da bir sosyal girişim olarak faaliyetlerine başlayıp, 2021'de dernek statüsüne geçti. Dernek, Türkiye’de kadınlar ve kız çocukları için daha sağlıklı ve güvenli bir regl deneyimi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI-4 5 soruda regl yoksulluğu

Derneğin açıklamasında, Türkiye’de regl tabularının kırılması ve regl yoksulluğunun sonlandırılması için atılan adımlara ve elde edilen başarılara dikkat çekildi.

Derneğin Vizyon ve Misyonu

Konuşmamız Gerek Derneği'nin vizyonu, Türkiye'deki kadınlar ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir regl deneyimi yaşamasını sağlamak. Dernek, regl ürünlerinin herkes için erişilebilir olmasını teşvik etmek, kapsamlı regl eğitimini müfredata dahil etmek ve regl yoksulluğunu görünür kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle afetlerden etkilenenler, mülteciler, engelliler, LGBTİ+ bireyler ve mevsimlik tarım işçileri gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Çalışmalar

*1.8 milyon genç kız ve kadına ulaşıldı:

Yaptıkları saha çalışmaları ve eğitimler sayesinde bu kişilere regl hakkında farkındalık kazandırıldı.

*Türkiye'de ilk regl kitabı yayımlandı:

Çocuklar için hazırlanan bu kitap, regl konusunda bilgilendirme yapan ilk Türkçe kitap olma özelliğine sahip.

*Regl yoksulluğu üzerine ilk araştırma:

Türkiye'deki regl yoksulluğunu tespit etmek için kapsamlı bir araştırma yürütüldü.

*Afet sonrası regl destek raporu:

6 Şubat depremleri sonrası düzenlenen saha çalışmalarına dayanan bu rapor, afet bölgelerinde regl hijyenine erişimin önemini vurguladı.

Afet bölgesindeki çalışmalar ve regl yoksulluğu

Konuşmamız Gerek Derneği, özellikle deprem gibi afetlerde regl hijyeninin göz ardı edilmesinin olumsuz sonuçlarını sık sık dile getiriyor. Afet bölgelerindeki geçici barınma alanlarında hijyenik koşulların yetersiz olduğunu belirten dernek, bu sorunun hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde ciddi etkiler yarattığını vurguluyor.

Dernek, Adana, Adıyaman ve Hatay’da düzenlenen saha çalışmaları kapsamında 10.000’den fazla kadın ve kız çocuğuna regl hijyen kitleri dağıttı ve güvenli alanlar oluşturarak ihtiyaçlarını dile getirmelerine olanak sağladı.

UNICEF iş birliğiyle düzenlenen seminerler ve afet sonrası hazırlanan regl hijyen rehberi, bu çabaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Afet bölgelerindeki regl hijyeni ve adaleti

6 Şubat depremi sonrasında Konuşmamız Gerek Derneği, afet bölgelerindeki barınma alanlarının hijyen koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Barınma birimlerinin mahremiyet ihtiyacını karşılamadığı ve su, sanitasyon gibi temel hizmetlerin yetersiz olduğu belirtiliyor. Dernek, bu sorunları çözmek amacıyla yerel ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yaparak kapsamlı destek projeleri yürütüyor.

Konuşmamız Gerek Derneği, sağlığın temel bir insan hakkı olduğunun altını çizerek, regl yoksulluğunu sonlandırmak için tüm kesimlere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor.

(EMK)