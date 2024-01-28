YAZARLARDAN ELİF ŞAFAK AÇIKLAMASI
"Hiçbir edebiyatçının linç edilmesine izin vermeyelim"
Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat'ın yazar Elif Şafak'a karşı açtığı davanın lehine sonuçlanmasının ardından edebiyat dünyasından açıklama geldi.
Elif Şafak, intihal yaptığı gerekçesiyle Mine Kırıkkanat'a tazminat ödeyecek
edebiyatburada.com'da yer alan habere göre yazarlar, "Edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım" çağrısı yaptı.
Elif Şafak’tan intihal açıklaması: Akıl dışı iftira
Açıklama şöyle:
“Elif Şafak’ın 'Bit Palas' adlı yapıtı hakkında Mine G. Kırıkkanat tarafından açılan intihal davasının birinci derece mahkemede karara bağlanması üzerine, bazı çevreler sosyal medyada Elif Şafak‘ı hedef alan bir linç kampanyası başlattı. Paylaşımların içeriği ve üslubu, dertlerinin edebiyat olmadığını düşündürüyor. Bizler, edebiyatçılar olarak, bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz.
"Özensiz ve üstünkörü yargılara dayalı, fanatik taraftar zihniyetiyle belirlenen linç kültürünün, zaten son derece sınırlı fikir ve ifade özgürlüklerimiz üzerinde yeni bir baskı oluşturduğu kanaatindeyiz. Bunun ötesinde, edebiyatla ilgili konuların edebiyat dışı kıstaslarla ve yargılarla gündeme taşınmasının, özünde hepimizin yaratma özgürlüğünü hedef aldığını düşünüyoruz.
"Yazarlar arası bu tür ihtilaf ve davaların, edebiyatın değerleriyle bağdaşır ciddi ve serinkanlı bir yaklaşımla, uluslararası standartlarda etik ve hukuki süreçler temelinde incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Edebiyatla ilgili tartışmaların, edebiyat dışı ölçütlerle karara bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Hukuki sürecin devam eden aşamalarında, ihtilaf konusunun edebiyatçılardan oluşan bir bilirkişiler heyeti tarafından ele alınmasını ve karar aşamasında bu heyetin edebi ölçütlerle yapacağı değerlendirmenin temel alınmasını talep ediyoruz.
"Davanın içeriğinden bağımsız olarak, bütün edebiyatçılara ve yazar dostlarımıza çağrımız şudur: Hiçbir edebiyatçının -iktidarın da sıklıkla kullandığı- bu tarz yöntemlerle linç edilmesine izin vermeyelim. Edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım."
Çağrı metnine imza atan isimler şöyle:
- Afşin Kum
- Ahmet Karadağ
- Alper Canıgüz
- Altay Öktem
- Anıl Mert Özsoy
- Arzu Erkan
- Aslı Ilgın Kopuz
- Aslı Solakoğlu
- Asuman Susam
- Ayfer Tunç
- Ayşe Sarısayın
- Ayşegül Devecioğlu
- Ayşen Şahin
- Baran Güzel
- Barış Müstecaplıoğlu
- Barış Pirhasan
- Başar Başaran
- Başar Başarır
- Bedia Ceylan Güzelce
- Buket Aybatlı
- Cem Kalender
- Çayan Okuduci
- Çiler İlhan
- Defne Suman
- Deniz Durukan
- Deniz Yüce Başarır
- Doğu Yücel
- Elif Sofya
- Emek Erez
- Ercan Y. Yılmaz
- Esra Yalazan
- Ezgi Altıner
- Fadime Uslu
- Fergun Özelli
- Feride Çiçekoğlu
- Fethiye Çetin
- Figen Alkaç
- Figen Şakacı
- Fuat Sevimay
- Gamze Arslan
- Gaye Boralıoğlu
- Gonca Özmen
- Gönül Kıvılcım
- Gülçin Wilhelm
- Gündüz Vassaf
- Gürsel Korat
- Hakan Akdoğan
- Hakan Bıçakçı
- Hakan R. Temiz
- Hakan Toker
- Herkül Millas
- Hikmet Hükümenoğlu
- Hüsnü Arkan
- İbrahim Halil Çelik
- İlay Bilgili
- İlhami Algör
- İrem Uzunhasanoğlu
- İsmail Güzelsoy
- Jaklin Çelik
- Karin Karakaşlı
- Kemal Varol
- Kerem Eksen
- Latife Tekin
- Mahir Ünsal Eriş
- Mehmet Bilal Dede
- Mehmet Özkan Şüküran
- Melike Koçak
- Menekşe Toprak
- Mesut Varlık
- Mevsim Yenice
- Mihrap Aydın
- Mine Kazmaoğlu
- Mine Soysal
- Muharrem Erbey
- Murat Gülsoy
- Murat Özyaşar
- Murat Uyurkulak
- Murat Yalçın
- Murathan Mungan
- Müren Beykan
- Nermin Yıldırım
- Neslihan Önderoğlu
- Neşe Yaşın
- Nilay Özer
- Nuray Önoğlu
- Nurhan Suerdem
- Onur Bütün
- Orhan Murat Bahtiyar
- Orhan Pamuk
- Oya Baydar
- Oylum Yılmaz
- Özlem Akıncı
- Özgür Soylu
- Pınar Eğilmez
- Polat Özlüoğlu
- Selçuk Çelik
- Sema Kaygusuz
- Semrin Şahin
- Seray Şahiner
- Serkan Türk
- Sevengül Sönmez
- Sevim Erdoğan
- Sevin Okyay
- Sezer Ateş Ayvaz
- Sibel Oral
- Sinem Sal
- Şebnem İşigüzel
- Şükran Yücel
- Taçlı Yazıcıoğlu
- Tahir M. Ceylan
- Tuba Çandar
- Turgay Fişekçi
- Tülin Özgündoğdu Sağlam
- Türkan Elçi
- Ümit Aykut Aktaş
- Ümit Erdem
- Ümit Kıvanç
- Yasemin Yazıcı
- Vahit Uysal
- Yavuz Ekinci
- Yekta Kopan
- Yiğit Bener
- Zülfü Livaneli
(AÖ)