"Hiçbir edebiyatçının linç edilmesine izin vermeyelim"

Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat'ın yazar Elif Şafak'a karşı açtığı davanın lehine sonuçlanmasının ardından edebiyat dünyasından açıklama geldi.

Elif Şafak, intihal yaptığı gerekçesiyle Mine Kırıkkanat'a tazminat ödeyecek

edebiyatburada.com'da yer alan habere göre yazarlar, "Edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım" çağrısı yaptı.

Elif Şafak’tan intihal açıklaması: Akıl dışı iftira

Açıklama şöyle:

“Elif Şafak’ın 'Bit Palas' adlı yapıtı hakkında Mine G. Kırıkkanat tarafından açılan intihal davasının birinci derece mahkemede karara bağlanması üzerine, bazı çevreler sosyal medyada Elif Şafak‘ı hedef alan bir linç kampanyası başlattı. Paylaşımların içeriği ve üslubu, dertlerinin edebiyat olmadığını düşündürüyor. Bizler, edebiyatçılar olarak, bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz.

"Özensiz ve üstünkörü yargılara dayalı, fanatik taraftar zihniyetiyle belirlenen linç kültürünün, zaten son derece sınırlı fikir ve ifade özgürlüklerimiz üzerinde yeni bir baskı oluşturduğu kanaatindeyiz. Bunun ötesinde, edebiyatla ilgili konuların edebiyat dışı kıstaslarla ve yargılarla gündeme taşınmasının, özünde hepimizin yaratma özgürlüğünü hedef aldığını düşünüyoruz.

"Yazarlar arası bu tür ihtilaf ve davaların, edebiyatın değerleriyle bağdaşır ciddi ve serinkanlı bir yaklaşımla, uluslararası standartlarda etik ve hukuki süreçler temelinde incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Edebiyatla ilgili tartışmaların, edebiyat dışı ölçütlerle karara bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Hukuki sürecin devam eden aşamalarında, ihtilaf konusunun edebiyatçılardan oluşan bir bilirkişiler heyeti tarafından ele alınmasını ve karar aşamasında bu heyetin edebi ölçütlerle yapacağı değerlendirmenin temel alınmasını talep ediyoruz.

"Davanın içeriğinden bağımsız olarak, bütün edebiyatçılara ve yazar dostlarımıza çağrımız şudur: Hiçbir edebiyatçının -iktidarın da sıklıkla kullandığı- bu tarz yöntemlerle linç edilmesine izin vermeyelim. Edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım."

Çağrı metnine imza atan isimler şöyle:

Afşin Kum

Ahmet Karadağ

Alper Canıgüz

Altay Öktem

Anıl Mert Özsoy

Arzu Erkan

Aslı Ilgın Kopuz

Aslı Solakoğlu

Asuman Susam

Ayfer Tunç

Ayşe Sarısayın

Ayşegül Devecioğlu

Ayşen Şahin

Baran Güzel

Barış Müstecaplıoğlu

Barış Pirhasan

Başar Başaran

Başar Başarır

Bedia Ceylan Güzelce

Buket Aybatlı

Cem Kalender

Çayan Okuduci

Çiler İlhan

Defne Suman

Deniz Durukan

Deniz Yüce Başarır

Doğu Yücel

Elif Sofya

Emek Erez

Ercan Y. Yılmaz

Esra Yalazan

Ezgi Altıner

Fadime Uslu

Fergun Özelli

Feride Çiçekoğlu

Fethiye Çetin

Figen Alkaç

Figen Şakacı

Fuat Sevimay

Gamze Arslan

Gaye Boralıoğlu

Gonca Özmen

Gönül Kıvılcım

Gülçin Wilhelm

Gündüz Vassaf

Gürsel Korat

Hakan Akdoğan

Hakan Bıçakçı

Hakan R. Temiz

Hakan Toker

Herkül Millas

Hikmet Hükümenoğlu

Hüsnü Arkan

İbrahim Halil Çelik

İlay Bilgili

İlhami Algör

İrem Uzunhasanoğlu

İsmail Güzelsoy

Jaklin Çelik

Karin Karakaşlı

Kemal Varol

Kerem Eksen

Latife Tekin

Mahir Ünsal Eriş

Mehmet Bilal Dede

Mehmet Özkan Şüküran

Melike Koçak

Menekşe Toprak

Mesut Varlık

Mevsim Yenice

Mihrap Aydın

Mine Kazmaoğlu

Mine Soysal

Muharrem Erbey

Murat Gülsoy

Murat Özyaşar

Murat Uyurkulak

Murat Yalçın

Murathan Mungan

Müren Beykan

Nermin Yıldırım

Neslihan Önderoğlu

Neşe Yaşın

Nilay Özer

Nuray Önoğlu

Nurhan Suerdem

Onur Bütün

Orhan Murat Bahtiyar

Orhan Pamuk

Oya Baydar

Oylum Yılmaz

Özlem Akıncı

Özgür Soylu

Pınar Eğilmez

Polat Özlüoğlu

Selçuk Çelik

Sema Kaygusuz

Semrin Şahin

Seray Şahiner

Serkan Türk

Sevengül Sönmez

Sevim Erdoğan

Sevin Okyay

Sezer Ateş Ayvaz

Sibel Oral

Sinem Sal

Şebnem İşigüzel

Şükran Yücel

Taçlı Yazıcıoğlu

Tahir M. Ceylan

Tuba Çandar

Turgay Fişekçi

Tülin Özgündoğdu Sağlam

Türkan Elçi

Ümit Aykut Aktaş

Ümit Erdem

Ümit Kıvanç

Yasemin Yazıcı

Vahit Uysal

Yavuz Ekinci

Yekta Kopan

Yiğit Bener

Zülfü Livaneli

(AÖ)