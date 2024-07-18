"Hiçbir CHP belediyesi sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını kabul etmeyecek"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM komisyonunda görüşmeleri süren sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle belediyelere, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemez hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak hayvanlara ötanazi yapma, yani bu hayvanları öldürme yetkisi verildiğini vurguladı ve "Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır." dedi.

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"Akılları sıra elimizi kana

bulayacaklarını zannediyorlar"

CHP Genel Merkezinde Özgür Özel'in başkanlığında süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı arasında habercilere açıklamada bulunan, Yücel "Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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Yücel, "Öte yandan 'ötanazi' uygulamasını yerel yönetimlerin üzerine yıkma çabaları"ndan da "CHP'li belediyelerin çokluğunu fırsata çevirmeyi planlı[dıklarını anladıklarını]" söyledi.

CHP Sözcüsü, "Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar, bizi kendileriyle karıştırmasınlar. CHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi, bu yasa ile ilgili olarak 'Kırmızı alarmdayız.' Kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda atılacak tüm adımları destekliyoruz. 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' diyoruz ve sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı oyumuzun 'Hayır' olacağını tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

(AEK)