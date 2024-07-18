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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2024 01:16
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2024 15:42
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SÖZCÜ DENİZ YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

"Hiçbir CHP belediyesi sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını kabul etmeyecek"

CHP Sözcüsü Yücel, "sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacaklarını, ellerini kana bulamayacaklarını" söyledi. Yücel sokak hayvanlarına sözde "ötanazi" öngören uygulamayı "hiçbir belediyelerinin kabul etmeyeceği ve yerine getirmeyeceğini” açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Hiçbir CHP belediyesi sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını kabul etmeyecek"
İstanbul'un sokak köpeklerini anlatan "Stray" belgeselinin kahramanı "Zeytin" sokak insanlarıyla/Variety

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM komisyonunda görüşmeleri süren sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle belediyelere, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemez hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak hayvanlara ötanazi yapma, yani bu hayvanları öldürme yetkisi verildiğini vurguladı ve "Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır." dedi. 

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"Akılları sıra elimizi kana
bulayacaklarını zannediyorlar"

CHP Genel Merkezinde Özgür Özel'in başkanlığında süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı arasında habercilere açıklamada bulunan, Yücel "Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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Yücel, "Öte yandan 'ötanazi' uygulamasını yerel yönetimlerin üzerine yıkma çabaları"ndan da "CHP'li belediyelerin çokluğunu fırsata çevirmeyi planlı[dıklarını anladıklarını]" söyledi.

CHP Sözcüsü, "Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar, bizi kendileriyle karıştırmasınlar. CHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi, bu yasa ile ilgili olarak 'Kırmızı alarmdayız.' Kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda atılacak tüm adımları destekliyoruz. 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' diyoruz ve sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı oyumuzun 'Hayır' olacağını tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi. 

(AEK)

sokak hayvanları ötanazi
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