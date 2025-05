Hêzên Aştî, Demokrasî û Kedê yên Stenbolê desteserkirinên ji ber '1'ê Gulanê' protesto kirin

Hêzên Aştî, Demokrasî û Kedê yên Stenbolê desteserkirinên ji ber '1'ê Gulanê' li ber Operaya Sureyya ya Kadikoyê protesto kirin.

Li Stenbolê derbarê 108 kesên ku bang kiribûn û xwestibûn 1ê Gulanê li Taksîmê bê pîrozkirin de biryara desteserkirinê hatibû dayîn. Duh(29ê Nîsanê) di serdegirtinên malan de 92 kes hatin desteserkirin.

Li Stenbolê ji ber 1ê Gulanê gelek kes hatin desteserkirin

Girseya ku li pişt pankarta "1ê Gulanê bi zext û desteserkirinan nayê astengkirin! Bijî hevgirtina şoreşgerî" kom bû, bi navber dirûşmeyên wekî "Bijî 1ê Gulanê, bijî têkoşîna me" û "Rizgarî bi tenê nabe, an bi hev re an jî tu kes" berz kirin.

"Kes nikare 1ê Gulanê krîmînalîze bike"

Hevseroka Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê(KESK) Ayfer Koçak di çalakiyê de axivî û got, "Kes nikare 1ê Gulanê krîmînalîze bike. Çawa ku hemû qadên li 81 bajaran qadên 1ê Gulanê ne, Taksîm jî qada 1ê Gulanê ye."

Piştî axaftina Koçakê, li ser navê Hêzên Ked, Aştî û Demokrasiyê yên Stenbolê daxuyaniyek çapemeniyê hate xwendin.

Di daxuyaniyê de hat gotin ku sekn û têkoşîna li dijî neheqî, kedmijî û newekheviyê ne sûc e:

"Niha ew hewl didin bi desteserkirinan têkoşîna 1ê Gulanê asteng bikin, lê hûn ê bi ser nekevin. Hûn ê di rûpelên tarî yên dîrokê de bimînin, lê em ê rûmeta mafdar a têkoşîna ji bo avakirina civakek wekhev û azad ku xweza, ajal û mirov tê de binirx in hilgirin."

