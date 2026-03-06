Heyva Sor a Îranê: Di êrîşan de zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîlan zirar dîtin e

Êrîşên ku artêşên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) û Îsraîlê di 28ê Sibatê de li dijî Îranê dan destpêkirin, di roja 7em de (6ê Adarê) berdewam dikin.
Îsraîlê êrîşên xwe yên hewayî yên li ser Tehran û Beyrûtê zêde kirin e. Her weha hêzên Îranê jî êrişên xwe yên li dijî Îsraîl û baregehên DYAyê yên li Kendavê didomîne.
Em di roja 7em a êrîşan de li ser rûpela bloga xwe ya zindî pêşketinan xulek bi xulek parve dikin.
Bi dronan êrişî Herêma Kurdistanê kirin
در حمله اسرائیل و آمریکا به پارک شهرک زیباشهر شیراز، پایگاه اورژانس به طور کامل از بین رفت و به گفته شاهدان تعدادی از نیروهای شهرداری، اورژانس و امدادی به شهادت رسیدند؛ ظاهراً از دیگر مصدومان و شهدا هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست pic.twitter.com/NjPUTOnRG9— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) March 5, 2026
10:45 | Di êrîşên li ser Şîraza Îranê de 20 kes mirin
Li gorî Ajansa Nûçeyan a nîv-fermî ya Mehr a Îranê, cîgirê waliyê eyaleta Farsê Celîl Huseynî gotiye, "Di êrişa li nêzî Parka Zibaşehra Şîrazê de 20 sivîl mirin û 30 kes jî birîndar bûn."
Huseynî diyar kir ku Navenda Rewşa Lezgîn ya 115emîn a Şîrazê di êrîşê de bi tevahî hatiye hilweşandin û avahiya şaredariyê jî zirar dîtî ye.
Her weha serokê Yekîneya Rewşa Lezgîn a Farsê Dr. Mesûd Abid diyar kir ku du xebatkarên tenduristiyê yên li Navenda Rewşa Lezgîn a 115emîn mirine.
ROJA 6EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ
Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên li dijî Tehran û Beyrûtê
*Merasîma cenazeyê xwendekarên ku di êrîşê de jiyana xwe ji dest dan, 3ê Adara 2026an. (Fotograf: AA)
10:40 | Daxuyaniya UNICEFê a ji bo Îranê
Fona Alîkariya Zarokan a Navneteweyî ya Neteweyên Yekbûyî (UNICEF) diyar kir ku di êrîşên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê de nêzîkî 180 zarok mirin û fikarên xwe yên li ser bandora şer li ser zarokan anî ziman.
Di daxuyaniyê de weha hatiye gotin, "Di çarçoveya qanûna mirovî ya navneteweyî de divê zarok û dibistan werin parastin û bibin stargehên ewle"
ROJA 4EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ
"Hilbijartina serokekî nû li Îranê dê zêde dirêj nebe"
*Piştî êrîşên hewayî yên Îsraîlê, 6ê Adara 2026an ji taxên başûrê Beyrûtê dûman bilind dibe (Fotograf: AA)
10:25 | Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên nû li dijî Lubnanê
Li gorî nûçeya ajansa fermî ya Lubnanê NNAyê balafirên şer ên Îsraîlê îro bajarokên Sarifa, Ayta Şeab, Tulin, Sowana, Mejdal Silim, Anqûn, Hiyam û Qellawiya li başûrê Lubnanê kirin armanc.
Arteşa İsraile her wiha erişi bajaroka Dors a li herema Baalbaka li rojhilate welet kir.
Îsraîlê li dijî Lubnanê êrîşên hewayî pêk anîn
*Nivîs li ser hesabê Xê yê Heyva Sor a Îranê (@Iranian_RCS) ve hatiye parvekirin
10:00 | Heyva Sor a Îranê: Zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîl di êrîşan de zirar dîtin
Li gorî Ajansa Nûçeyan a nîv-fermî ya Mehr a Îranê, serokê Heyva Sor a Îranê, Pîr Huseyîn Kolîvend destnişan kiriye û gotiye, "[Di êrîşên Amerîka û Îsraîlê de] Heta niha, 3 hezar 646 xanî û avahiyên sivîl rastî êrîşê hatine û 528 yekîneyên bazirganiyê bi tevahî hilweşiyan e."
Rayedarê Îranî diyar kir ku sê nexweşxane di êrîşan de ji xizmetê ketine û 14 navendên tenduristiyê jî zirar dîtine.
Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e
