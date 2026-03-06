TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.03.2026 12:01 6 Adar 2026 12:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.03.2026 12:14 6 Adar 2026 12:14
Xwendin Xwendin:  4 xulek

ROJA 7EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ

Heyva Sor a Îranê: Di êrîşan de zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîlan zirar dîtin e

Em ê xulek bi xulek pêşketinên roja 7em a êrîşên ku artêşên DYA û Îsraîlê li dijî Îranê dane destpêkirin ragihînin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Heyva Sor a Îranê: Di êrîşan de zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîlan zirar dîtin e
Fotograf: AA

Êrîşên ku artêşên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) û Îsraîlê di 28ê Sibatê de li dijî Îranê dan destpêkirin, di roja 7em de (6ê Adarê) berdewam dikin.

Îsraîlê êrîşên xwe yên hewayî yên li ser Tehran û Beyrûtê zêde kirin e. Her weha hêzên Îranê jî êrişên xwe yên li dijî Îsraîl û baregehên DYAyê yên li Kendavê didomîne.

Di roja yekem a êrîşan de, Rêberê Olî ê Îranê Elî Xameneyî jî di nav de gelek berpirsên payebilind ên Îranê hatibûn kuştin. Amerîkayê êrîşên xwe yên li dijî Îranê wekî "Operasyona Kerba Destanî" (Operation Epic Fury) û Îsraîlê jî êrişên xwe wekî "Operasyona Gurandina Şêr" (Operation Epic Fury) bi nav kir. Îranê jî di bin navê "Operasyona Soza Rastîn-4" de êrişên bersivdayînê da dest pê kirin.

Em di roja 7em a êrîşan de li ser rûpela bloga xwe ya zindî pêşketinan xulek bi xulek parve dikin.

Bi dronan êrişî Herêma Kurdistanê kirin
Bi dronan êrişî Herêma Kurdistanê kirin
Îro 07:49

10:45 | Di êrîşên li ser Şîraza Îranê de 20 kes mirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a nîv-fermî ya Mehr a Îranê, cîgirê waliyê eyaleta Farsê Celîl Huseynî gotiye, "Di êrişa li nêzî Parka Zibaşehra Şîrazê de 20 sivîl mirin û 30 kes jî birîndar bûn."

Huseynî diyar kir ku Navenda Rewşa Lezgîn ya 115emîn a Şîrazê di êrîşê de bi tevahî hatiye hilweşandin û avahiya şaredariyê jî zirar dîtî ye.

Her weha serokê Yekîneya Rewşa Lezgîn a Farsê Dr. Mesûd Abid diyar kir ku du xebatkarên tenduristiyê yên li Navenda Rewşa Lezgîn a 115emîn mirine.

Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên li dijî Tehran û Beyrûtê
ROJA 6EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ
Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên li dijî Tehran û Beyrûtê
5 Adar 2026

*Merasîma cenazeyê xwendekarên ku di êrîşê de jiyana xwe ji dest dan, 3ê Adara 2026an. (Fotograf: AA)

10:40 | Daxuyaniya UNICEFê a ji bo Îranê

Fona Alîkariya Zarokan a Navneteweyî ya Neteweyên Yekbûyî (UNICEF) diyar kir ku di êrîşên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê de nêzîkî 180 zarok mirin û fikarên xwe yên li ser bandora şer li ser zarokan anî ziman.

Di daxuyaniyê de weha hatiye gotin, "Di çarçoveya qanûna mirovî ya navneteweyî de divê zarok û dibistan werin parastin û bibin stargehên ewle"

"Hilbijartina serokekî nû li Îranê dê zêde dirêj nebe"
ROJA 4EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ
"Hilbijartina serokekî nû li Îranê dê zêde dirêj nebe"
3 Adar 2026

*Piştî êrîşên hewayî yên Îsraîlê, 6ê Adara 2026an ji taxên başûrê Beyrûtê dûman bilind dibe (Fotograf: AA)

10:25 | Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên nû li dijî Lubnanê

Li gorî nûçeya ajansa fermî ya Lubnanê NNAyê balafirên şer ên Îsraîlê îro bajarokên Sarifa, Ayta Şeab, Tulin, Sowana, Mejdal Silim, Anqûn, Hiyam û Qellawiya li başûrê Lubnanê kirin armanc.

Arteşa İsraile her wiha erişi bajaroka Dors a li herema Baalbaka li rojhilate welet kir.

Îsraîlê li dijî Lubnanê êrîşên hewayî pêk anîn
Îsraîlê li dijî Lubnanê êrîşên hewayî pêk anîn
2 Adar 2026

*Nivîs li ser hesabê Xê yê Heyva Sor a Îranê (@Iranian_RCS) ve hatiye parvekirin

10:00 | Heyva Sor a Îranê: Zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîl di êrîşan de zirar dîtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a nîv-fermî ya Mehr a Îranê, serokê Heyva Sor a Îranê, Pîr Huseyîn Kolîvend destnişan kiriye û gotiye, "[Di êrîşên Amerîka û Îsraîlê de] Heta niha, 3 hezar 646 xanî û avahiyên sivîl rastî êrîşê hatine û 528 yekîneyên bazirganiyê bi tevahî hilweşiyan e."

Rayedarê Îranî diyar kir ku sê nexweşxane di êrîşan de ji xizmetê ketine û 14 navendên tenduristiyê jî zirar dîtine.

Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e
Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e
2 Adar 2026

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Îsraîl û Amerîkayê Êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê Şerê Îranê û Amerîkayê
