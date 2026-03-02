Heyva Sor a Îranê: Di encama êrişan de 555 kes mirin e

Heyva Sor a Îranê ragihand ku di du rojên borî de di encama êrişên asmanî yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) û Îsraîlê yên li ser herêmên cuda de 555 kes hatine kuştin.
Heyva Sor a Îranê li ser kanala xwe ya Telegramê li ser bîlaçoya şer daxuyaniyek belav kir û amarên dawî yên êrişan eşkere kirin.
Li gorî nûçeya Rûdawê di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku gelek bajar û herêm bûne hedefa êrişan û wiha hatiye gotin:
"Di encama êrişên terorîstî yên Siyonîst û Amerîkiyan ên li ser herêmên cuda yên welatê me de, heta niha 131 bajaran zerer dîtiye û mixabin 555 welatiyên me canê xwe ji dest daye."
DYA û Îsraîlê êrişî Îranê kir
Li Îranê 7 fermandarên din hatine kuştin
Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê daxuyaniya "Weqfa Parastin û Belavkirina Nirxên Parastin û Berxwedanê" ya girêdayî Sererkaniyê belav kir.
Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku 7 rayedarên din ên payebilind ên leşkerî yên ku di êrişên Amerîka û Îsraîlê de hatine kuştin.
Kesên hatine kuştin ev in:
Mihemed Şîrazî: Sekreterê Giştî yê Nivîsgeha Rêberê Îranê Elî Xamineyî
Ekber Îbrahîmzade: Alîkarê Şîrazî
Muhsînî Mutleq: Serokê Daîreya Plan û Operasyonan a Serokatiya Operasyonan a Sererkaniyê
Salih Esedî: Alîkarê Serokê Îstixbarata Sererkaniyê
Xulamreza Rezaiyan: Serokê Rêxistina Îstixbarata Hêza Ewlehiyê
Hesen Elî Tacîk: Serokê Daîreya Amadehiyê ya Sererkaniyê
Muhsîn Derebaxî: Alîkarê Serokê Amadehî û Lojîstîkê yê Hêzên Çekdar
Fermandarên Pasdaran jî hatibûn kuştin
Hêzên Çekdar ên Îranê di daxuyaniya xwe ya doh de ragihandibû ku di dema civîna Encumena Parastinê de êriş pêk hatiye.
Di encama wê êrişê de Sererkan Ebdulrehîm Mûsewî, Fermandarê Giştî yê Supaya Pasdaran Mihemed Pakpûr, Sekreterê Giştî yê Encumena Parastinê Elî Şemxanî û Berpirsê Piştgiriya Lojîstîk a Hêzên Çekdar Ezîz Nasirzade jî hatibûn kuştin.
Tirkiye û Îranê deriyên sînor ên Bajêrge, Gurcîbûlaq û Kapikoyê girtin
Cihên stratjîk bûn hedef
- Cihên stratejîk ên li Îranê hedef hatin girtin, ev in:
- Baregeha Fermandariya Ewlekariya Mezin a Tehranê (FATEB),
- Baregeha Fermandariya Giştî ya Hêzên Ewlekariyê yên Îranê (FARAJA),
- Baregeha Navendî ya Sepahê Pasdaranê (Hêzên Parastinê Şoreşê),
- Baregeha Hevbeş a Sepahê Pasdaranê,
- Serfermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Îranê,
- Sazîya Seda û Sima (Radyoyê û Televîzyona Dewletê ya Îranê),
- Baregeha Sarallah (Bingeha Sepahê ku berpirsê ewlehiya Tehranê ye),
- Kompleksa Şehîd Dakayiki (Cihê rûniştinê / kompleksa lojîstîk a leşkerî),
- Navenda Rêxistina Îstîxbaratê ya Îranê (FARAJA)
Îranê êrişî kamp û baregehên 4 partiyên Rojhilatê kir
Supayê Pasdaran ya rejîma Îranê bi rêya muşekan û balafirên bê mirov êriş bire ser 4 partî û kampên partiyên Rojhilatê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê kirin. Li gorî agahiyên hatin girtin saet ji 19:30 heta saet 20:10 deqîqeyan bi muşek û balafirên xwekujî êrişî baregeha partiya Komele ya li gundê Zirguêzele ya ser bi navçeya Tanceru ya Parêzgeha Silêmaniyê hatiye kirine. Hate ragihandin ku di êrişan de kesek birîndar bûye. Ziyanên madî pir zêde hene.
Dîsa balafirên bê mirov û xwekuj êrişî Kampa Zewîye Spî ya Partiya Demokratîk ya Kurdistanê ya Îranê hatiye kirin. hate ragihandin ku berî bigihêje armancê hatiye teqandin.
Hate ragihandin ku bi muşekan êrişî baregeha Partiya Azadî ya Kurdistanê (PAK) ya li bajarokê Pirdê jî hatiye kirin. Ev muşek jî negihişte armanca xwe hatiye îmhakirin. Li bajarokê Sûrdaş balafireke bê mirov ya xwekuj ku arasteyî kampa partiya Komel hatibû kirin li esmanan hate teqandin.
Îsraîl û DYA hewil didin ku şerê li dijî Îranê derxin merhaleyek jortir. Ji bo vê yekê jî plansaziya bi destxistina qada hewayî ya Îranê ye. Li gorî Associated Pressê (AP) di nûçeya xwe de destnîşan kir ku hêzên Amerîka û Îsraîlê ji bo qada esmanî ya Îranê kontrol bikin bênavber êriş dikin. Hate ragihandin ku di van êrişan de hezar 200 bobe avêtin cîh û baregehên rejîmê. Li gorî agahiyê pir hindik maye ku kontrola qada hewayî ya Îranê bixin bin destê xwe.
Derbarê êrişên Amerîka û Îsraîlê
Îsraîl û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA)in 28ê Sibatê dest bi êrişa leşkerî ya li ser Îranê kir.
Îranê jî bersiv da û êrişî hinek armancên li Îsraîlê û welatên herêmê kir.
Bi taybetî Qeter, Mîrgehên Ereb ên Yekbûyî (Îmarat) û Behreyn ku baregehên Amerîkayê li wan hene bûn hedef.
Di êrişên Amerîka û Îsraîlê de li gel Rêberê Îranê Elî Xamineyî gelek berpirsên payebilind hatin kuştin.
*Çavkanî: Rûdaw, Ajansa Welat