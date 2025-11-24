"Heyetin Öcalan'la görüşmesi olumlu geçti"

TBMM Başkanlığı bugün Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına görevlendirilen heyetin İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra geri döndüğünü açıkladı.
"Görüşme olumlu geçti"
Görüşmeye MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti'den Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve AKP'den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman katıldı. Heyet, Komisyon toplantısında TBMM'de grubu bulunan her patiden birer temsilcinin katılmasıyla oluşturuldu. DEM Parti dışındaki muhalefet partileri üye vermeme kararı aldıklarından heyet üç vekilden oluştu.
Yayman'ın yaydığı kafa karışıklığı
Bu arada AKP temsilcisi Hüseyin Yayman, heyetin adadan döndüğü saatlerde İlke TV'ye kendisinin İmralı'ya gitmediğini, kimin gittiğini de bilmediğini söyledi. Ancak kısa sürede Yayman'ın beyanının doğru olmadığı anlaşıldı.
Yayman'ın neden bu yanlış bilgiyi "alenen yaydığı"na ilişkin bir açıklamaya henüz ulaşılamadı.
İsmail Saymaz: "Yayman 'adaya gittim' dedi"
Gazeteci ismail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda Yayman'ın kendisine Feti Yıldız ve Gülüstan Koçyiğit'le beraber İmralı adasına gittiğini söylediğini aktardı.
AK Parti’nin İmralı Heyeti üyesi Hüseyin Yayman ile konuştuk.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 24, 2025
Yayman’a İmralı’ya gidip gitmediğini sordum.
Yayman, şöyle dedi:
“Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik.”
TBMM Başkanlığının açıklaması
TBMM Başkanlığı resmi web sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.
En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.
Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.
Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.
Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.
Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
(AEK)