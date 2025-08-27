Heyeta DBP û DEM Partiyê ji bo konferansê çûn Herêma Kurdistanê

Hevserokên Giştî yên Partiya Herêman a Demokratîk (DBP) Keskîn Bayindir û Çîgdem Kiliçgun Ûçar, Hevserokê Giştî yê Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) Tûncer Bakirhan ji bo tevlî Konferansa Tifaqa Demokratîk a Civakî ya Cîhana Ereb bibin ku li bajarê Silêmaniye yê Herêma Kurdistana Federe tê lidarxistin, derbasî herêmê bûn.
Di nava heyetê de li gel rêveberên DBP û DEM Partiyê Hevberdevka Înîsiyatîfa Yekîtiya Demokratîk û Parlamentera Wanê Gulcan Kaçmaz Sayyîgît jî heye.
Li gorî nûçeya Channel 8ê ji 21 welatan Serokkomar, lîderên partiyên siyasî û nûner tevlî civînê dibin ku wê heta 30ê Tebaxê bidome.
Di konferansê de li ser bûyerên herêmî, xwecihî û navneteweyî wê gelek panel bêne lidarxistin.
Civîna ku Serokê Yekîtî Niştimanî Kurdistan (YNK) Bafil Celal Talabanî serokatiyê jê re dike, Serokomarê Iraqê Abdullatîf Reşîd jî beşdar bû.
Dê Seroka Yekitiya Jinên Sosyal Demokratîk were hilbijartin
Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokrat ya Cîhana Erebî li Silêmaniyê îro destpê kir. Wê di roja yekem a kongreyê de mijar û pirsgirêkên jinan werin nirxandin û biryare di kongreyê de seroka yekitiya jinên Sosyal Demokratîk were hilbijartin.
Li Silêmaniyê Kongreya Hevpeymaniya Sosyal Demokrat ya Cîhana Erebî bi tevlîbûna dehan serkirde û kesayetên ji 21 welatên cîhanê, destpê kir. Wê kongre heta 30ê Tebaxê berdewam bike.
Li gor bernameya kongreyê, wê îro roja yekem ji bo giftûgokirina mijarên jinan, beşdarbûna jinan a di biryarên siyasî ya li navendên siyasî û biryardanê de bê veqetandin. Her wiha biryare seroka Yekitiya Jinên Sosyal Demokrat were hilbijartin.
Wê Letîf Reşîd û Nêçîrvan Barzanî jî beşdar bibin
Kongre dibin çavdêriya Serokê YNK’ê Bafil Talebanî de tê birêvebirin. Biryare çend mêvanek ku di nava wan de Serokkomarê Iraqê Letîf Reşîd, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û çend kesayetek din hene, beşdarî kongreyê bibin.
Biryare kongre çar rojan dom bike. Wê di kongreyê de gelek mijar û panelên cûda li ser mijarên navxweyî, herêmî û navdewletî werin pêşkêşkirin. Armanca kongreyê xurtkirina peywendiyên navbera hêzên pêşverû yên Ereb û Kurd û pêşxistina hemahengiya navbera partiyên sosyal demokrat e.
Di derbarê kongreyê de Endama Serkirdayetiya YNK’ê û Seroka Komîsyona Jinên Sosyal Demokrat a li welatên Erebî Firyal Ebdullah ji medyaya YNKê re diyarkir ku, 13 partiyên siyasî tevlî kongreyê bûne. Her wiha diyarkir wê îro panelên taybet li ser mijarên jinan û astengiyên di dema guhertina sîstema hikûmraniya ji bo demokratîkbûnê de hene, werin nîqaşkirin.
(AY)