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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 09:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 10:06
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Hewlêr'de ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı

Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 17 Ekim'den bu yana Suriye ve Irak'ta yapılan saldırılarda 56 ABD personelinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/hewler-de-abd-ussune-bomba-yuklu-iha-saldirisi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Hewlêr (Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, Hewlêr'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan üsse yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Açıklamada, 20 Ekim'de boşaltılan üsse saat 19.15’te bomba yüklü İHA ile saldırı yapıldığını ve saldırı sonrası üsteki yakıt deposunda yangın çıktığı belirtildi.

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Pentagon: 17 Ekim'den bu yana 56 ABD personeli yaralandı

Harir'deki üsse 8 Kasım gecesi de bomba yüklü iki İHA ile saldırı girişiminde bulunulmuş, ancak can kaybı ya da hasar oluşmadığı belirtmişti.

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün (9 Kasım) yaptığı açıklamada 17 Ekim'den bu yana Suriye ve Irak'ta yapılan saldırılarda 56 ABD personelinin yaralandığını duyurdu.

Yaralanmaların travmatik beyin hasarı ve hafif yaralanmaların bir kombinasyonu olduğunu söyleyen Singh, hepsinin tedavi edildiğini ve görevlerine geri döndüğünü söyledi.

Ne olmuştu?

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı.

Örgüt, 17 Ekim’de yaptığı bu açıklamanın ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik roket ve kamikaze dron saldırıları yapmaya başlamıştı.

(NT)

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