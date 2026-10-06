Hevsel’den kent sokaklarına: Diyarbakır’ın hafızasının izinde

Yıkıntılar Arasında: Araştırma ve Sanat İnisiyatifi, Diyarbakır’ın doğal ve kültürel peyzajında kentin hafızasını, geçirdiği dönüşümleri, yıkım ve onarımın izlerini birlikte düşünmeye çağıran beş atölyelik bir program düzenliyor.

“Diyarbakır’ın Kent Peyzajında İz Sürmek: Onarıcı ve Dayanışmacı Atölyeler” başlıklı program, 17-18 ve 24-25 Ekim’de Diyarbakır’da yapılacak.

Program kapsamında yürüyüş, metin, görsel ve işitsel üretim yöntemleriyle kentin farklı mekânlarına yeniden bakılması; katılımcıların mekânla, insanlarla ve insan olmayan varlıklarla kurulan ilişkiler üzerine birlikte düşünmesi amaçlanıyor.

Yıkım, dönüşüm ve dayanışma pratikleri

Atölyeler, kentte yaşanan yıkımın izlerine, yıkımın ardından ortaya çıkan dönüşümlere, kentin kendini yeniden kurma ve onarma biçimlerine ve farklı dayanışma pratiklerine odaklanıyor.

Farklı güzergâhlarda yapılacak yürüyüşlerde, insan ve insan olmayanların tanıklık ve hafızasından izler taşıyan peyzajla karşılaşmak, kayıt tutmak ve birlikte üretmek hedefleniyor.

Programda yer alan beş atölye şöyle:

Arkadaşımın Evi Nerede? Yürüyüş ve Ev Üzerine Melez Metin Yazım Atölyesi

Yürütücü: Eylem Ejder

17 Ekim Cumartesi, 12.00-16.00

Bir Yeri Düşünmek: Yürüyüş ve Katılımcı Performans Atölyesi

Yürütücü: Nejbir Erkol

17 Ekim Cumartesi, 16.30-18.00

Dinleyen Beden: Ses Yürüyüşü ve Katılımcı Haritalama Atölyesi

Yürütücü: Çisel Karacebe

18 Ekim Pazar, 12.00-16.00

Yamalı Peyzajlar: Yürüyüş ve Katılımcı Haritalama Atölyesi

Yürütücü: Servet Kaplan

24 Ekim Cumartesi, 12.00-16.00

Aktif Peyzajlar: Hevsel Bahçeleri’nde Hafıza Yürüyüşü Atölyesi

Yürütücü: Rozelin Akgün

25 Ekim Pazar, 12.00-16.00

Atölyelere katılım ücretsiz ancak kayıt yaptırmak gerekiyor. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için Yıkıntılar Arasında’nın Linktree sayfası ziyaret edilebilir: https://linktr.ee/yikintilararasinda

Yıkıntılar Arasında hakkında İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Hatay’da faaliyet yürüten Yıkıntılar Arasında: Araştırma ve Sanat İnisiyatifi, farklı disiplinlerden araştırmacı, sanatçı ve kültür üreticilerini bir araya getiriyor. Eleştirel mekan çalışmaları yürüten inisiyatif; politik şiddetin izlerini taşıyan yıkım alanlarına, insan ve insan olmayanların iç içe geçen ilişkilerine, hafıza ve tanıklık anlatılarına odaklanan araştırmalar ve sanatsal üretimler gerçekleştiriyor.

(HA)