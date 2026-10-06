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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 14:39 6 Ekim 2026 14:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 14:47 6 Ekim 2026 14:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Hevsel’den kent sokaklarına: Diyarbakır’ın hafızasının izinde

Yıkıntılar Arasında’nın ücretsiz atölye programı, kentin farklı mekanlarında yapılacak yürüyüşler aracılığıyla hafıza, tanıklık, ekoloji ve dayanışma ilişkilerini birlikte düşünmeye çağırıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hevsel’den kent sokaklarına: Diyarbakır’ın hafızasının izinde
Fotoğraf: İnanç Yıldız / bianet
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Yıkıntılar Arasında: Araştırma ve Sanat İnisiyatifi, Diyarbakır’ın doğal ve kültürel peyzajında kentin hafızasını, geçirdiği dönüşümleri, yıkım ve onarımın izlerini birlikte düşünmeye çağıran beş atölyelik bir program düzenliyor.

“Diyarbakır’ın Kent Peyzajında İz Sürmek: Onarıcı ve Dayanışmacı Atölyeler” başlıklı program, 17-18 ve 24-25 Ekim’de Diyarbakır’da yapılacak.

Program kapsamında yürüyüş, metin, görsel ve işitsel üretim yöntemleriyle kentin farklı mekânlarına yeniden bakılması; katılımcıların mekânla, insanlarla ve insan olmayan varlıklarla kurulan ilişkiler üzerine birlikte düşünmesi amaçlanıyor.

Yıkım, dönüşüm ve dayanışma pratikleri

Atölyeler, kentte yaşanan yıkımın izlerine, yıkımın ardından ortaya çıkan dönüşümlere, kentin kendini yeniden kurma ve onarma biçimlerine ve farklı dayanışma pratiklerine odaklanıyor.

Farklı güzergâhlarda yapılacak yürüyüşlerde, insan ve insan olmayanların tanıklık ve hafızasından izler taşıyan peyzajla karşılaşmak, kayıt tutmak ve birlikte üretmek hedefleniyor.

Programda yer alan beş atölye şöyle:

Arkadaşımın Evi Nerede? Yürüyüş ve Ev Üzerine Melez Metin Yazım Atölyesi

  • Yürütücü: Eylem Ejder
  • 17 Ekim Cumartesi, 12.00-16.00

Bir Yeri Düşünmek: Yürüyüş ve Katılımcı Performans Atölyesi

  • Yürütücü: Nejbir Erkol
  • 17 Ekim Cumartesi, 16.30-18.00

Dinleyen Beden: Ses Yürüyüşü ve Katılımcı Haritalama Atölyesi

  • Yürütücü: Çisel Karacebe
  • 18 Ekim Pazar, 12.00-16.00

Yamalı Peyzajlar: Yürüyüş ve Katılımcı Haritalama Atölyesi

  • Yürütücü: Servet Kaplan
  • 24 Ekim Cumartesi, 12.00-16.00

Aktif Peyzajlar: Hevsel Bahçeleri’nde Hafıza Yürüyüşü Atölyesi

  • Yürütücü: Rozelin Akgün
  • 25 Ekim Pazar, 12.00-16.00

Atölyelere katılım ücretsiz ancak kayıt yaptırmak gerekiyor. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için Yıkıntılar Arasında’nın Linktree sayfası ziyaret edilebilir: https://linktr.ee/yikintilararasinda

Yıkıntılar Arasında hakkında

İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Hatay’da faaliyet yürüten Yıkıntılar Arasında: Araştırma ve Sanat İnisiyatifi, farklı disiplinlerden araştırmacı, sanatçı ve kültür üreticilerini bir araya getiriyor.

Eleştirel mekan çalışmaları yürüten inisiyatif; politik şiddetin izlerini taşıyan yıkım alanlarına, insan ve insan olmayanların iç içe geçen ilişkilerine, hafıza ve tanıklık anlatılarına odaklanan araştırmalar ve sanatsal üretimler gerçekleştiriyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sur yıkıntılar arasında
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