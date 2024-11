Hevşaredarên Bajarê Mezin ên Mêrdînê bertek nişanî tayînkirina qeyûm dan

Wezareta Karên Navxweyî qeyûm tayînî Şaredariyên Bajarê Mezin ê Mêrdîn, Êlihê û Şaredariya Xelfetiyê kir. Her sê şaredarî di bin rêveberiya Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan(DEM) de ne.

Hevşaredara Bajarê Mezin a Mêrdînê Devrîm Demîr li ser hesaba xwe ya medyaya civakî ev peyam parve kir:

“Îro di danê sibehê de careke li Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê qeyûm hate tayînkirin. Îktîdarê careke din li dijî îradeya gel darbe kir. Gelê me beriya niha bi du caran li dijî xespkirina îradeyê seknekî zelal nîşan da. Li ser sindoqê nîşan da ku van polîtîkayan qebûl nake. Tevî van jî îktîdar di xespkirina îradeyê de israr dike û ev yek nîşaneya tunebûna wê ya siyasî ye. Bi vê siyaseta rizî, bi van polîtîkayên xespê dê nekare encamekê bi dest bixe. Me duh qebûl nekir û dê îro jî qebûl nekin. Banga me ji bo tevahiya gelê me ew e ku li dijî vê xespkirina îradeyê bên pêşiya şaredariyê û xwedî li îradeya xwe derkevin. Şaredarî yên gel in. Qeyûm, derbe ye.”

Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk jî weha got:

“Em ê tu caran dev jê bernedin. Em ê di têkoşîna xwe ya demokrasî, aştî û azadiyê de paşvegavê neavêjin. Em ê rê nedin xespkirina îradeya gel. Bila ev yek wiha bê zanîn!”