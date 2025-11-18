Hevşaredara Cizîrê ya berê Berivan Kutluyê koça dawî kir

Berîvan Kutlu di hilbijartina herêmî a 31ê Adara 2019an de li Cizîra Şirnexê bi ser ketibû û ew û Mehmet Zirig weke hevşaredarên şaredariyê yên HDPê hatibûn hilbijartin. Kutlu demekê bû li Nexweşxaneya Dewletê a Balcaliyê a Edeneyê di beşa Onkolojiyê de dihat dermankirin.
Kutluya ku di mehên dawî de rewşa girantir bûbû, roja Duşemê koça dawî kir.
Wê îro li Silopiya Şirnexê bê binaxkirin.
Derbarê Bêrîvan Kutluyê de
Bêrîvan Kutlu di sala 1981'ê de li gundê Navyan ê Şirnexê hatiye dinê. Bêrîvan Kutlu ji sala 2002'yan ve bi xebatên HADEPê di nava têkoşîna azadiya gelê Kurd de xebatên siyasî bi rê ve dibir. Kutlu di Hilbijartina Xwecihî ya sala 2014'an de li Bajarokê Dêrgulê yê Şirnexê bû hevşaredar û di sala 2017an de qeyim tayînî şûna wê hate kirin. Ew di Hilbijartina Xwecihî ya 31'ê Adara 2019'an de bû Hevşaredara Cizîrê. Qeyim tayînî şûna wê hat kirin û wezîfeya wê jê hate girtin. Di Hilbijartina Xwecihî ya 31'ê Adara 2024'an de namzeta DEM Partiyê ya Hevşaredariya Şirnexê bû. Ji ber ku bi serneket wek hevşaredar nehat bijartin. Bêrîvan Kutlu piştre di nava TJAyê de xebatên xwe berdewam kir.