NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.02.2026 17:57 11 Sibat 2026 17:57
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.02.2026 18:06 11 Sibat 2026 18:06
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hevdîtina Şandeya Îmraliyê û Erdogan bi dawî bû

Hevdîtina endamên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar a bi Serokkomar Erdogan re bi dawî bû. Hevdîtin nêzî saetekê domiya û tê payin ku daxuyaniyeke nivîskî were dayin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Hevdîtina Şandeya Îmraliyê û Erdogan bi dawî bû

Hevdîtina di navbera endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan û Mîthat Sancar a bi Serokkomar Tayyîp Erdogan re bi dawî bû.

Hevdîtin nêzî saetekê domiya û tê payin ku daxuyaniyeke nivîskî were dayin.

Beriya civînê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pirsên rojnamegeran bersivandibûn. Pervîn Buldanê têkildarî civînê weha gotibû:

Li gorî fikra me jî civînekî girîng e. Herî dawî beriya 3 meh û nîvan em civiyabûn. Pêvajo ketiye qonaxekî. Di raya giştî de ji bo rapora komîyonê bendewariyek xurt heye. Civîna me ya îro bi rêzdar Serokkomar e em ê 4-5 mijaran gotûbêj bikin. Ez dikarim bibêjim ku hevdîtinekî girîng e.”

Her weha Sancar jî pirsên têkildarî geşedan û raporê bersivand û weha gotibû:

“Piştî hevdîtina me heta niha hem li vir hem jî li Sûriyeyê gelek geşedan rû dan, rapora komîsyonê jî ber bi dawîbûnê ve ye. Em ê van mijaran bi rêzdar Serokkomar re gotûbêj bikin. Xebatên ji bo rapora hevpar didomin, hêj bi dawî nebûye û pêşnûme ji bo hemû partiyan hatiye şandin. Em dixwazin rapor di nava xwe de bi awayekî berfireh her kesî bihewîne û li gorî fikra me hemû partiyên din jî dê heman helwestê nîşan bidin.”  

(AY)

