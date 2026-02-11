Hevdîtina Şandeya Îmraliyê û Erdogan bi dawî bû

Hevdîtina di navbera endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan û Mîthat Sancar a bi Serokkomar Tayyîp Erdogan re bi dawî bû.
Hevdîtin nêzî saetekê domiya û tê payin ku daxuyaniyeke nivîskî were dayin.
Beriya civînê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pirsên rojnamegeran bersivandibûn. Pervîn Buldanê têkildarî civînê weha gotibû: “
Li gorî fikra me jî civînekî girîng e. Herî dawî beriya 3 meh û nîvan em civiyabûn. Pêvajo ketiye qonaxekî. Di raya giştî de ji bo rapora komîyonê bendewariyek xurt heye. Civîna me ya îro bi rêzdar Serokkomar e em ê 4-5 mijaran gotûbêj bikin. Ez dikarim bibêjim ku hevdîtinekî girîng e.”
Her weha Sancar jî pirsên têkildarî geşedan û raporê bersivand û weha gotibû:
“Piştî hevdîtina me heta niha hem li vir hem jî li Sûriyeyê gelek geşedan rû dan, rapora komîsyonê jî ber bi dawîbûnê ve ye. Em ê van mijaran bi rêzdar Serokkomar re gotûbêj bikin. Xebatên ji bo rapora hevpar didomin, hêj bi dawî nebûye û pêşnûme ji bo hemû partiyan hatiye şandin. Em dixwazin rapor di nava xwe de bi awayekî berfireh her kesî bihewîne û li gorî fikra me hemû partiyên din jî dê heman helwestê nîşan bidin.”
(AY)