Hevdîtina Şandeya Îmraliyê û EMEPê dest pê kir

Endamên Heyeta Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ya Îmraliyê ku ji parlamentera Wanê Pervîn Buldan, parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tên tekildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk serdanên partiyên siyasî didomînin.
Civîna heyetê a bi Serokê Giştî yê Partiya Kedê (EMEP) Seyît Aslan re dest pê kir. Aslan û Parlamenter EMEP’ê ya Dîlokê Sevda Karaca, heyet li ber derî pêşwazî kir. Piştre jî derbasî eywana hevdîtinê bûn.
Ozgur Ozel: Êrişa li dijî Leyla Zanayê bi tu awayî nayê qebûlkirin
Heyeta Îmraliyê îro Serokê Giştî ê CHPê Ozgur Ozel re jî civiya.
Serdana Tunç û Kurtulmuş
Heyeta Îmraliyê wê sibê saet di 10.30an de bi Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç, saet di 12.30an de jî bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş re hevdîtinê bike.
Heyet heta niha bi Serokê Giştî yê DEVAyê Alî Babacan, Serokê Giştî yê MHP'ê Devlet Bahçelî, Serokê Partiya Pêşerojê Ahmet Davutoglu, Serokê Giştî yê TÎPê Erkan Baş û koma AKP'ê ya Meclîsê re hevdîtin pêk anîye.
