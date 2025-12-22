TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.12.2025 17:01 22 Kanûn 2025 17:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.12.2025 17:09 22 Kanûn 2025 17:09
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hevdîtina Şandeya Îmraliyê û EMEPê dest pê kir

Hevdîtina Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê û Serokê Giştî yê EMEPê Seyît Aslan dest pê kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Hevdîtina Şandeya Îmraliyê û EMEPê dest pê kir

Endamên Heyeta Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ya Îmraliyê ku ji parlamentera Wanê Pervîn Buldan, parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Faîk Ozgur Erol pêk tên tekildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk serdanên partiyên siyasî didomînin.

Civîna heyetê a bi Serokê Giştî yê Partiya Kedê (EMEP) Seyît Aslan re dest pê kir. Aslan û Parlamenter EMEP’ê ya Dîlokê Sevda Karaca, heyet li ber derî pêşwazî kir. Piştre jî derbasî eywana hevdîtinê bûn.

Ozgur Ozel: Êrişa li dijî Leyla Zanayê bi tu awayî nayê qebûlkirin
Ozgur Ozel: Êrişa li dijî Leyla Zanayê bi tu awayî nayê qebûlkirin
22 Kanûn 2025

Heyeta Îmraliyê îro Serokê Giştî ê CHPê Ozgur Ozel re jî civiya.

Serdana Tunç û Kurtulmuş

Heyeta Îmraliyê wê sibê saet di 10.30an de bi Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç, saet di 12.30an de jî bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş re hevdîtinê bike.

Heyet heta niha bi Serokê Giştî yê DEVAyê Alî Babacan, Serokê Giştî yê MHP'ê Devlet Bahçelî, Serokê Partiya Pêşerojê Ahmet Davutoglu, Serokê Giştî yê TÎPê Erkan Baş û koma AKP'ê ya Meclîsê re hevdîtin pêk anîye.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
heyeta îmraliyê EMEP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê