“Hevdîtina Jinan a Ked, Çand û Hunerê" ya Amedê: Jin bi keda xwe jiyana azad ji nû ve ava dikin

Piştre Parlamentera Amedê Adalet Kaya destnîşan kir ku jin li her qadên jiyanê têdikoşin lê ev ked nayê xuyakirin û wiha axivî: “Îro ji bo keda jinê em li vir in. Em jin jiyanê ava dikin. Li her qadên jiyanê jin kedê didin, azadiyê û jiyanê ji nû ve ava dikin. Em jin bi salane ji bo aştiyê têdikoşin. Dayîkên Aştiyê gelek êş kişandiye lê dibêjin aştî. Gotina aştiyê gotina jiyanê ye. Aştiyê em ê bi pêşengtiya jinan pêk bînin."