Hevdîtina Heyeta Îmraliyê û CHP hat taloqkirin

Endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Faîk Ozgur Erol dê sibê bi Serokê Giştî yê Partiya Pêşerojê Ahmet Davutoglû re hevdîtinê bike. Hevdîtin dê sibe saet di 10.00’an de li Navenda Giştî ya Partiya Pêşerojê bê kirin.
Her weha hevdîtina ku dihat plankirin sibe di navbera Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê û Partiya Gel a Komarî (CHP) de bê kirin, ji ber mirina şaredara Şehzadelera Manîsayê Gulşah Durbayê hat taloqkirin.
Serokê Giştî yê CHPyê Ozgur Ozel di daxuyaniya xwe ya berê de diyar kiribû ku Şandeya Îmraliyê daxwaza hevdîtinê kiriye û civîn dê roja Sêşemê saet12:00an pêk were.
Ozel di nirxandina xwe ya derbarê pêvajoyê de bal kişandibû ser girîngiya destûreke demokratîk a li Sûriyeyê û diyar kiribû ku divê li gorî rastiyên herêmê pêkhateyeke dewletê ya bi îstiqrar û berfireh were avakirin.
Şandeya Îmraliyê di çarçoveya hevdîtinên xwe de berê bi Serokê Giştî yê MHPyê Devlet Bahçelî û Serokê Giştî yê Partiya DEVAyê Alî Babacan re civiyabû.
(AY)