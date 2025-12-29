"Heta ku şerê li dijî LGBTÎ+yan bidome, aştî nikare civakî bibe"

Însiyatîfa LGBTÎ+yan ya Ji Bo Aştiyê (bil+) di 5ê Kanûna Pêşîn de li Amedê 1emîn Civata Giştî bi beşdariya parêzvanên mafên LGBTÎ+yan ji 10 bajaran, li dar xist.
Piştî civata giştî di 27ê Kanûnê de encamname hate weşandin. Di encamnameyê de cih dane nirxandinên têkildarî nîqaşên nû yên li ser aştî û çareseriyê li Tirkiyeyê.
Di encamnameyê de polîtîkayên desthilatê yên li hember LGBTÎ+yan, jinan û gelê Kurd hatin rexnekirin.
Li gorî nûçeya Kaos GLê, înîsiyatîfê têkoşîna xwe ya ji bo qonaxa pêş, bi sernavê "Em li dijî nefretê jiyanê, li dijî şer aştiyê birêxistin dikin" pênase kir.
"Kombûna me li Amed ne tesaduf e"
Di encamnameyê de behsa girîngiya wê yekê hatiye kirin ku weke sembolik civata giştî li Amedê pêk hatiye.
Her weha behsa girîngiya dîrokî ya Amedê di têkoşîna aştî û berxwedanê de hatiye kirine û hatiye diyar kirin ku civînê nîşan da ku aştî ne tenê li ser asta dewletê, di heman demê de li ser asta civakî jî divê were sazkirin.
Înîsiyatîfê aştî wekî "lêgerînek ji bo rastiyê ye ku ji herêmî ber bi giştî, ji kolanan ber bi parlamentoyê û ji laş ber bi erdnîgariyê ve belav dibe" pênase kir.
Înîsiyatîfê diyar kir ku heta ku tundkarî û cudakarî berdewam bikin, ne mimkune ku aştî pêk were.
(TY/AY)