TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.10.2026 16:43 21 Cotmeh 2026 16:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.10.2026 16:47 21 Cotmeh 2026 16:47
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hesabê Xê yê Yenî Yaşamê hat astengkirin

Serokatiya Ewlehiya Sîberê hesabê Xê yê Rojnameya Yenî Yaşamê li Tirkiyeyê asteng kir. Rojname dê li ser navnîşana https://x.com/yeniyasamnews6 parvekirinan bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Hesabê Xê yê Yenî Yaşamê hat astengkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Tirkiyeyê û herêmê polîtîkaya sansûrkirin û astengkirina hesabên platformên medya civakî berdewam dike.

Serokatiya Ewlehiyê ya Sîberê hesabê Xê yê Rojnameya Yenî Yaşamê carek din li Tirkiyeyê asteng kir. Rêveberiya Rojnameyê ragihand ku cara 10emîn e ku hesabê wan ê Xê tê astengkirin.

Rojnameyê herî dawî li ser hesabê; https://x.com/yeniyasamnews5 parvekirinan dikir. Rojname ji niha şûn ve dê li ser navnîşana https://x.com/yeniyasamnews6 parvekirina bike.

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê jî li ser hesabê xwe yê Xê ragihand ku hesabê Rojnameya Yenî Yaşamê hatiye astengkirin û xwest ku her kes li dijî sansurê hesabê nû yê Yenî Yaşamê bişopîne.



Cihê Nûçeyê
Stenbol
sansur astengkirin yeni yaşam
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê