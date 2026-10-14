TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.10.2026 12:41 14 Cotmeh 2026 12:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.10.2026 12:43 14 Cotmeh 2026 12:43
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hesabê Xê yê TÎPê hate astengkirin

Derbarê hesabê Xê yê Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) de ku 582 hezar şopînerên wê hene, biryara astengkirinê hat dayîn. Hê diyar nebûye ku biryar ji aliyê kîjan dadgehê ve hatiye dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Hesabê Xê yê TÎPê hate astengkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hesabê fermî ê Xê yê Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) (@tipgenelmerkez), di çarçoveya xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya bi hejmar 5651an de hate astengkirin.

Komeleya Azadiya Derbirînê (İFOD) agahiya biryara sansûrê ragihand. Platforma Xê heta niha biryar cîbicî nekiriye û hesab li Tirkiyeyê hîn aktîf e.

Her weha hê nayê zanîn bê ka biryar ji aliyê kîjan dadgehê ango meqamî ve hatiye dayîn.

Xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya bi hejmar 5651an, rê dide ku naverokên înternetê bên rakirin ango astengkirin; ev yek jî bi sedema parastina mafê jiyanê, ewlehiya can û malê welatiyan, ewlehiya neteweyî, nizamê giştî, tenduristiya giştî ango ji bo pêşîgirtina li ber sûcan tê kirin.

582 hezar şopînerên TÎPê li ser Xê hene.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
astengkirina malperan TİP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê