TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 05.11.2026 15:33 5 Mijdar 2026 15:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.11.2026 15:53 5 Mijdar 2026 15:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Hesabê Xê yê Jinnewsê hat astengkirin

Di peyama agahdarkirinê ya ji bo astengkirina hesab de weha hatiye gotin, “Hesabê we di encama daxwazeke qanûnî de li TRyê hat astengkirin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Hesabê Xê yê Jinnewsê hat astengkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hesabê Xê yê JinNewsê li Tirkiyeyê hat astengkirin.

Hesabê kurdî yê JINNEWSê yê Xê hat astengkirin
Hesabê kurdî yê JINNEWSê yê Xê hat astengkirin
11 Tîrmeh 2024

Li Tirkiyeyê hesabê Xê yê JinNewsê ku bi navnîşana @JinnewsTrk tê bikaranîn, hate astengkirin.

Di peyama agahdarkirinê ya ji bo astengkirina hesab de weha hatiye gotin, “Hesabê we di encama daxwazeke qanûnî de li TRyê hat astengkirin."

Biryarên astengkirinê

Di meha Îlon û Cotmehê de bi dehan malper, naverok û hesabên rojnamegeran hatin astengkirin. Di mehên navborî de bianetê jî di nav de biryara astengkirina hesabên saziyên wekî T24, Kısa Dalga, Evrensel, soL Haber, Ajansa Mezopotamyayê, Komeleya Xebatên Medya û Hiqûqê (MLSA), İFOD, EngelliWeb, Şaxa Tirkiyeyê ya Rêxistina Efûya Navneteweyî, Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TİP), Akademîsyenên Aşitiyê, Weqfa Ali İsmail Korkmaz, UMUT-SEN, Federasyona Komeleyên Jinan a Tirkiyeyê, Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, UniKuir, 17 Mayıs, Lambdaistanbul, Komeleya Têkoşîna li Dijî Tundiya Zayendî û Velveleyê hatibûn dayîn.

Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026

Her weha biryara astengkirina hesabên rojnameger Hikmet Adal, Tugçe Yılmaz, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acerakis,Erdal Sağlam, Dinçer Gokçe, Sarya Toprak, Esra Tokat, Onur Dalar, Furkan Karabay, Bahadır Özgür û Yaman Akdeniz jî hat girtin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
sansur astengkirina malperan jinnews
nûçeyên pêwendîdar
Hesabê Xê ya JinNewsê hat astengkirin
11 Sibat 2026
/haber/hesabe-xe-ya-jinnewse-hat-astengkirin-316586
Hesabên Xê yên JINNEWS û Ajansa Mezopotamyayê hatin astengkirin
8 Çile 2026
/haber/hesaben-xe-yen-jinnews-u-ajansa-mezopotamyaye-hatin-astengkirin-315403
Hesabên Xê yên JINNEWS û Xwebûnê hatin astengkirin
28 Sibat 2025
/haber/hesaben-xe-yen-jinnews-u-xwebune-hatin-astengkirin-305008
Hesabên Xê yên MA, JINNEWS û Yenî Yaşamê hatin astengkirin
6 Çile 2025
/haber/hesaben-xe-yen-ma-jinnews-u-yeni-yasame-hatin-astengkirin-303350
Hesabê kurdî yê JINNEWSê yê Xê hat astengkirin
11 Tîrmeh 2024
/haber/hesabe-kurdi-ye-jinnewse-ye-xe-hat-astengkirin-297393
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Hesabê Xê ya JinNewsê hat astengkirin
11 Sibat 2026
/haber/hesabe-xe-ya-jinnewse-hat-astengkirin-316586
Hesabên Xê yên JINNEWS û Ajansa Mezopotamyayê hatin astengkirin
8 Çile 2026
/haber/hesaben-xe-yen-jinnews-u-ajansa-mezopotamyaye-hatin-astengkirin-315403
Hesabên Xê yên JINNEWS û Xwebûnê hatin astengkirin
28 Sibat 2025
/haber/hesaben-xe-yen-jinnews-u-xwebune-hatin-astengkirin-305008
Hesabên Xê yên MA, JINNEWS û Yenî Yaşamê hatin astengkirin
6 Çile 2025
/haber/hesaben-xe-yen-ma-jinnews-u-yeni-yasame-hatin-astengkirin-303350
Hesabê kurdî yê JINNEWSê yê Xê hat astengkirin
11 Tîrmeh 2024
/haber/hesabe-kurdi-ye-jinnewse-ye-xe-hat-astengkirin-297393
Biçe serûpelê