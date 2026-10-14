TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 14.10.2026 13:23 14 Cotmeh 2026 13:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.10.2026 13:37 14 Cotmeh 2026 13:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Hesabê Xê ê Ajansa Mezopotamyayê hat astengkirin

Platforma medyaya civakî ya Xê e-postayeke şandiye û diyar kiriye ku hesabê ajansê li ser giliyê “Serokatiya Ewlekariyê ya Sîber” ku serbi Serokkomariyê ye hatiye astengkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Hesabê Xê ê Ajansa Mezopotamyayê hat astengkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hesabê Xê ê Ajansa Mezopotamyayê hat astengkirin.

Platforma medyaya civakî ya Xê e-postayeke şandiye û diyar kiriye ku hesabê ajansê li ser giliyê “Serokatiya Ewlekariyê ya Sîber” ku serbi Serokkomariyê ye hatiye astengkirin.

Malpera MAyê cara 44emîn hat astengkirin
Malpera MAyê cara 44emîn hat astengkirin
6 Cotmeh 2026

Her weha biryar li gorî Xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya bi hejmar 5651an hatiye dayîn.

Platforma Xê ji bo astengkirina hesabê @mezopotamyatrk3 maîlek şandiye û weha gotiye:

“Em vê e-postayê ji bo wê yekê dişînin ku ji ber biryareke ku li gorî xala 8/A ya Qanûna hejmar 5651an hatiye dayîn û ji aliyê Serokatiya Ewlekariyê ya Sîber ve ji Xê re hatiye ragihandin, derbarê hesabê we ê Xê ê bi navê @mezopotamyatrk3 de agahdariyek gihîştiye me. Hesabê ku hatiye îxbarkirin: @mezopotamyatrk3. Ji bo ku em berpirsiyariyên xwe yên ku ji qanûnên herêmî yên Tirkiyeyê çêdibin cîbicî bikin, hesabê we li Tirkiyeyê hat astengkirin. Lebelê li welatên din asteng nebûye.”

Ajansa Mezopotamyayê (MA), piştî astengkirina hesabê xwe yê berê, yê nû ê Xê ragihand. Ajans dê nûçe û naverokên xwe êdî li ser navnîşana @mezopotamyatrk4 ê parve bike.

Xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya bi hejmar 5651an, rê dide ku naverokên înternetê bên rakirin ango astengkirin; ev yek jî bi sedema parastina mafê jiyanê, ewlehiya can û malê welatiyan, ewlehiya neteweyî, nizamê giştî, tenduristiya giştî ango ji bo pêşîgirtina li ber sûcan tê kirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ajansa Mezopotamyayê astengkirin
nûçeyên pêwendîdar
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026
/haber/dadgehe-biryara-astengkirina-hesabe-xe-e-bianete-da-324195
Malpera MAyê cara 44emîn hat astengkirin
6 Cotmeh 2026
/haber/malpera-maye-cara-44emin-hat-astengkirin-324169
DFG: Di meha Îlonê de 3 hezar û 491 hesab û naverokên medyaya civakî hatin astengkirin
5 Cotmeh 2026
/haber/dfg-di-meha-ilone-de-3-hezar-u-491-hesab-u-naveroken-medyaya-civaki-hatin-astengkirin-324085
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
2 Cotmeh 2026
/haber/editore-bianete-hikmet-adal-ji-di-nav-de-hesaben-xe-yen-6-rojnamegeran-hatin-astengkirin-324011
Hesab û malperên medyaya Kurdî hatin astengkirin
2 Tîrmeh 2026
/haber/hesab-u-malperen-medyaya-kurdi-hatin-astengkirin-321104
Hesabê Xê ya JinNewsê hat astengkirin
11 Sibat 2026
/haber/hesabe-xe-ya-jinnewse-hat-astengkirin-316586
Hesabê Xê yê Ajansa Welat hat astengkirin
22 Çile 2026
/haber/hesabe-xe-ye-ajansa-welat-hat-astengkirin-315918
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026
/haber/dadgehe-biryara-astengkirina-hesabe-xe-e-bianete-da-324195
Malpera MAyê cara 44emîn hat astengkirin
6 Cotmeh 2026
/haber/malpera-maye-cara-44emin-hat-astengkirin-324169
DFG: Di meha Îlonê de 3 hezar û 491 hesab û naverokên medyaya civakî hatin astengkirin
5 Cotmeh 2026
/haber/dfg-di-meha-ilone-de-3-hezar-u-491-hesab-u-naveroken-medyaya-civaki-hatin-astengkirin-324085
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
2 Cotmeh 2026
/haber/editore-bianete-hikmet-adal-ji-di-nav-de-hesaben-xe-yen-6-rojnamegeran-hatin-astengkirin-324011
Hesab û malperên medyaya Kurdî hatin astengkirin
2 Tîrmeh 2026
/haber/hesab-u-malperen-medyaya-kurdi-hatin-astengkirin-321104
Hesabê Xê ya JinNewsê hat astengkirin
11 Sibat 2026
/haber/hesabe-xe-ya-jinnewse-hat-astengkirin-316586
Hesabê Xê yê Ajansa Welat hat astengkirin
22 Çile 2026
/haber/hesabe-xe-ye-ajansa-welat-hat-astengkirin-315918
Biçe serûpelê