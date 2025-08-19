Hesabê Instagramê yê Kaos GLê hat astengkirin

Di çarçoveya polîtîkayên "Sala Malbatê" yên hikûmetê de, zextên li ser nûçeyên têkildarî LGBTI+yan li Tirkiyeyê roj bi roj zêde dibin.
KaosGL.org portaleke nûçeyan a LGBTI+yan e ku di bin banê Komeleya Kaos GLê de weşana xwe didomîne. Piştî malper û hesabê X ê KaosGL.orgê, hesabê înstagramê jî îro hat astengkirin.
KaosGL.orgê ragihand ku "Têkoşîna me ya qanûnî li dijî astengkirinê berdewam dike" û ew ê nûçeyên xwe bi rêya hesabê xwe yê nû yê Instagramê parve bikin.
Malper û hesabê Xê jî hatibûn astengkirin
Hesabê Xê yê Kaos GLyê di 24ê Hezîrana 2025an de bi biryara 9emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Stenbolê bi hinceta "parastina ewlehiya neteweyî û nîzama giştî" hate astengkirin.
Di 27ê Hezîranê de jî malpera KaosGL.org bi biryara 12emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Stenbolê hate astengkirin.
(TY/AY)