TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 19 Tebax 2025 12:29
 ~ Nûkirina Dawî: 19 Tebax 2025 12:31
1 xulek Xwendin

Hesabê Instagramê yê Kaos GLê hat astengkirin

Hesabê Xê û malpera nûçeyan a LGBTI+yan di meha Hezîranê de li Tirkiyeyê hatibû astengkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Hesabê Instagramê yê Kaos GLê hat astengkirin

Di çarçoveya polîtîkayên "Sala Malbatê" yên hikûmetê de, zextên li ser nûçeyên têkildarî LGBTI+yan li Tirkiyeyê roj bi roj zêde dibin.

KaosGL.org portaleke nûçeyan a LGBTI+yan e ku di bin banê Komeleya Kaos GLê de weşana xwe didomîne. Piştî malper û hesabê X ê KaosGL.orgê, hesabê înstagramê jî îro hat astengkirin.

KaosGL.orgê ragihand ku "Têkoşîna me ya qanûnî li dijî astengkirinê berdewam dike" û ew ê nûçeyên xwe bi rêya hesabê xwe yê nû yê Instagramê parve bikin.

Malper û hesabê Xê jî hatibûn astengkirin

Hesabê Xê yê Kaos GLyê di 24ê Hezîrana 2025an de bi biryara 9emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Stenbolê  bi hinceta "parastina ewlehiya neteweyî û nîzama giştî" hate astengkirin.

Di 27ê Hezîranê de jî malpera KaosGL.org bi biryara 12emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Stenbolê hate astengkirin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kaos GL LGBT+ astengkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê