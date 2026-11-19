Hesabê Instagramê yê Ajansa Mezopotamyayê (MA) bêyî ku ti hincetek were nîşandan hate girtin. Ajansa Mezopotamya êdî dê li ser hesabê @mezopotamya___ajansi postên xwe belav bike.
Hesabê Xê ê Ajansa Mezopotamyayê hat astengkirin
Herî dawî di 14ê Cotmeha 2026an de hesabê Xê ê ajansê li ser giliyê “Serokatiya Ewlekariyê ya Sîber” ku serbi Serokkomariyê ye hatibû astengkirin.
Her weha di 6ê Cotmeha 2026an de jî Malpera Ajansa Mezopotamyayê (MA) li ser biryara 1emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê ya Enqereyê cara 44emîn hatibû astengkirin.
Biryarên astengkirinê
Di meha Îlon û Cotmehê de bi dehan malper, naverok û hesabên rojnamegeran hatin astengkirin. Di mehên navborî de bianetê jî di nav de biryara astengkirina hesabên saziyên wekî T24, Kısa Dalga, Evrensel, soL Haber, Ajansa Mezopotamyayê, Komeleya Xebatên Medya û Hiqûqê (MLSA), İFOD, EngelliWeb, Şaxa Tirkiyeyê ya Rêxistina Efûya Navneteweyî, Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TİP), Akademîsyenên Aşitiyê, Weqfa Ali İsmail Korkmaz, UMUT-SEN, Federasyona Komeleyên Jinan a Tirkiyeyê, Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, UniKuir, 17 Mayıs, Lambdaistanbul, Komeleya Têkoşîna li Dijî Tundiya Zayendî û Velveleyê hatibûn dayîn.
(AY)