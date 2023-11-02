HES ve RES kurulumu için acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete’de

Enerjide acele kamulaştırmaya dair AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının olduğu kararlar, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Aydın'da kurulacak Dampınar rüzgâr enerji santrali (RES), Kayseri ve Çanakkale'de kurulacak Ovacık RES üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazlar ile Kestanederesi RES yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

HES

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ayrıca, Kumarlı hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisinin yapımı amacıyla Maraş'ta bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV G4- Viranşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve TEİAŞ'a ait "154 kV Nevşehir-Derinkuyu Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamındaki proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Doğal gaz boru hattı projeleri

Kararla birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması da kararlaştırıldı.

Buna göre, farklı kentlerde kurulmak istenen doğal gaz boru hatları için Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Karaman, Konya, Kastamonu, Sinop ve Kırıkkale sınırları içinde yer alan ve güzergâha isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Samsun-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Deplase ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Doğal Gaz Bağlantı Hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara sınırları içinde yer alan ve güzergâha isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı. (TY)