Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra milletvekili seçilmesine, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında verdiği ihlal kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.

Kurtulmuş'un barış sürecine ilişkin “Kimsenin sürece zarar vermeye hakkı yoktur” açıklamasınının ardından Atalay, Meclis Başkanına kendi yetki alanındaki sorumlulukları hatırlattı.

Milletvekilliğine ilişkin AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının Meclis Başkanı'nın yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Barış sürecinde güvenin ve inandırıcılığın önemine dikkat çekip, seçilmiş bir milletvekilinin yıllardır cezaevinde tutulmasına karşı Kurtulmuş'un tutumunu eleştirdi:

"Türkiye Büyük Millet Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş 'kimsenin SÜREÇ’e zarar vermeye hakkı yoktur' dedi. Ülkemizin geleceği için tarihi olanak olan silahın siyasetin dışına atılması, demokratik siyasetin önünün açılması hepimizin sorumluluğudur.

Sayın Kurtulmuş siyasal partileri 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ve Çerçeve Yasa’ya dayanarak yeni görevlere davet etmektedir. Haklı olarak sorumluluğa çağırmaktadır.

Birinci hatırlatmam; Süreç Komisyon Raporu, çerçeveyi silahların bırakılması, hapisteki veya yurtdışındaki yurttaşların demokratik siyasete katılımlarının sağlanması, kayyumlar, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması bütünlüğünde tarif etmiştir. Sayın Kurtulmuş’un söz ettiği “SÜREÇ’e zarar verme”yi bu çerçeveyi/bütünlüğü yok sayma olarak anlamak icap eder. Yok saymak; aylarca süren komisyon çalışmalarını, siyasal partilerin ve toplumsal hareketlerin, yurttaşların mutabakatlarını hiç dikkate almamaktır.

İkinci hatırlatmam; Sayın Kurtulmuş SÜREÇ’i ilerletmek için Meclis’in, siyasal partilerin, kamuoyunun vb. vb. mutabakatını sağlamak gibi dikkat, çaba ve zaman gerektiren bir faaliyet içindedir. Ancak herkesi sorumluluğa çağırırken öncelikle dikkat, çaba, zaman gerektirmeyen kendi sorumluluk alanında olan bir adımı atabilir. Bütünüyle kendi yetkisinde olan, aynı zamanda sorumlu ve yükümlü olduğu 'Can Atalay’ın milletvekilliği hakkında' Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bir imzası ile uygulayabilir. Can Atalay’ı 'TBMM 28. Dönem Milletvekili Listesi'ne kaydederek Başkanlık yaptığı komisyon kararlarına, AYM ve AİHM kararlarına, en başta Başkanı olduğu Meclis’e ve haklarını savunmakla yükümlü olduğu milletvekillerine karşı yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Hukuk tanınmazsa güven olmaz. Herkesi sorumluluğa davet ederken güven verici ve inandırıcı olmak önemlidir. Seçilmiş bir milletvekilinin yıllardır hapiste tutulmasına rıza gösteren bir Meclis Başkanı ile Anayasa, AYM, AİHM kararlarına saygılı ve sorumluluğunun gereklerini yerine getiren bir Meclis Başkanı’nın inandırıcılığı çok farklıdır.

Sayın Başkan ’dan yalnızca ve doğrudan kendi sorumluluğunda olan, bir imzasını bekleyen Anayasa hükümlerinin, AYM, AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyor ve talep ediyorum."