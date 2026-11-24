Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra milletvekili seçilmesine, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında verdiği ihlal kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.
Kurtulmuş'un barış sürecine ilişkin “Kimsenin sürece zarar vermeye hakkı yoktur” açıklamasınının ardından Atalay, Meclis Başkanına kendi yetki alanındaki sorumlulukları hatırlattı.
Milletvekilliğine ilişkin AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının Meclis Başkanı'nın yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Barış sürecinde güvenin ve inandırıcılığın önemine dikkat çekip, seçilmiş bir milletvekilinin yıllardır cezaevinde tutulmasına karşı Kurtulmuş'un tutumunu eleştirdi:
"Türkiye Büyük Millet Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş 'kimsenin SÜREÇ’e zarar vermeye hakkı yoktur' dedi. Ülkemizin geleceği için tarihi olanak olan silahın siyasetin dışına atılması, demokratik siyasetin önünün açılması hepimizin sorumluluğudur.
Sayın Kurtulmuş siyasal partileri 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ve Çerçeve Yasa’ya dayanarak yeni görevlere davet etmektedir. Haklı olarak sorumluluğa çağırmaktadır.
Birinci hatırlatmam; Süreç Komisyon Raporu, çerçeveyi silahların bırakılması, hapisteki veya yurtdışındaki yurttaşların demokratik siyasete katılımlarının sağlanması, kayyumlar, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması bütünlüğünde tarif etmiştir. Sayın Kurtulmuş’un söz ettiği “SÜREÇ’e zarar verme”yi bu çerçeveyi/bütünlüğü yok sayma olarak anlamak icap eder. Yok saymak; aylarca süren komisyon çalışmalarını, siyasal partilerin ve toplumsal hareketlerin, yurttaşların mutabakatlarını hiç dikkate almamaktır.
İkinci hatırlatmam; Sayın Kurtulmuş SÜREÇ’i ilerletmek için Meclis’in, siyasal partilerin, kamuoyunun vb. vb. mutabakatını sağlamak gibi dikkat, çaba ve zaman gerektiren bir faaliyet içindedir. Ancak herkesi sorumluluğa çağırırken öncelikle dikkat, çaba, zaman gerektirmeyen kendi sorumluluk alanında olan bir adımı atabilir. Bütünüyle kendi yetkisinde olan, aynı zamanda sorumlu ve yükümlü olduğu 'Can Atalay’ın milletvekilliği hakkında' Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bir imzası ile uygulayabilir. Can Atalay’ı 'TBMM 28. Dönem Milletvekili Listesi'ne kaydederek Başkanlık yaptığı komisyon kararlarına, AYM ve AİHM kararlarına, en başta Başkanı olduğu Meclis’e ve haklarını savunmakla yükümlü olduğu milletvekillerine karşı yükümlülüğünü yerine getirmelidir.
Hukuk tanınmazsa güven olmaz. Herkesi sorumluluğa davet ederken güven verici ve inandırıcı olmak önemlidir. Seçilmiş bir milletvekilinin yıllardır hapiste tutulmasına rıza gösteren bir Meclis Başkanı ile Anayasa, AYM, AİHM kararlarına saygılı ve sorumluluğunun gereklerini yerine getiren bir Meclis Başkanı’nın inandırıcılığı çok farklıdır.
Sayın Başkan ’dan yalnızca ve doğrudan kendi sorumluluğunda olan, bir imzasını bekleyen Anayasa hükümlerinin, AYM, AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyor ve talep ediyorum."
Sayın Meclis Başkanına açık mektup (2)
Ne olmuştu?
Can Atalay, avukat ve insan hakları savunucusu. Soma ve Ermenek maden faciaları, Aladağ öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren katliamı ve Hendek havai fişek fabrikası patlaması gibi davalarda yaşamını yitirenlerin ailelerinin avukatlığını üstlendi. Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'de Gezi davasında Atalay'a “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verdi.
Atalay, cezaevindeyken 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi. Mazbatasını alan ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçilen Atalay'ın yasama dokunulmazlığı kapsamında yaptığı tahliye başvurusu Yargıtay tarafından reddedildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023'te Atalay'ın 18 yıllık hapis cezasını onadı.
AYM, Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine 25 Ekim 2023'te seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, ihlallerin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasına ve Atalay'ın tahliye edilmesine karar verdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararını uygulamak yerine dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım 2023'te AYM kararına uyulmamasına karar verdi ve ihlal yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
AYM, 21 Aralık 2023'te ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, önceki kararında tespit ettiği ihlallerin yanı sıra bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine hükmetti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 3 Ocak 2024'te bu kararı da uygulamadı.
30 Ocak 2024'te Yargıtay kararı, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Genel Kurul'da okundu ve Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü açıklandı.
AYM, 22 Şubat 2024'te verdiği ve gerekçesi 1 Ağustos 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanan kararında, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin “yok hükmünde” olduğunu tespit etti.
16 Nisan 2025'te TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AYM'nin söz konusu kararını Genel Kurul'da okuttu. Ancak kararın okunduğu bölüm Meclis tutanaklarına geçirilmedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise kararın okutulmasının “yok hükmünde” olduğunu savundu.
AİHM de 17 Kasım 2026'da Atalay'ın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını, özgürlükten yoksun bırakmanın hukuka uygunluğunun yargısal denetimi hakkını, serbest seçim hakkını ve haklara yönelik kısıtlamaların amaç dışı kullanılması yasağını düzenleyen hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdi.
AİHM, Türkiye'nin Atalay'ı derhal serbest bırakmasını, milletvekilliği görevini yerine getirmesini sağlamasını ve benzer ihlallerin tekrarlanmaması için AYM kararlarının eksiksiz uygulanmasını güvence altına alacak genel tedbirler almasını istedi. Mahkeme ayrıca Türkiye'nin Atalay'a 32 bin 500 euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Atalay, AYM ve AİHM kararlarına rağmen hala cezaevinde tutuluyor ve milletvekilliği görevini yerine getiremiyor.
(HA)