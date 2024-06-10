“Herkesi, Kuzey Ormanları’nın her bir parçası için mücadeleye çağırıyoruz”

Atatürk Kent Ormanı (AKO) Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında dün (9 Haziran) İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan AKO’da buluştu.

Kuzey Ormanları Savunması'nın aktardığına göre, orman şenliğinde buluşan gönüllüler ve yaşam savunucuları, şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Şenliğe Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri, Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri ile çok sayıda çocuk katıldı.

Ormanın içindeki inşaat tehdidine karşı, ihaleye verilen alanda basın açıklaması düzenleyen AKO Gönüllüleri “Atatürk Kent Ormanı’nı koruyacağız,” yazan pankart açtı.

İstanbul’un ekosistemi

“Buradaki değerli orman varlığını, gri balıkçılından sincabına, kara tavuktan orman kartalına kıymetlimiz orman türlerini savunmaya devam edeceğiz,” denen basın açıklaması özetle şöyle:

“Atatürk Kent Ormanı, İstanbul Kuzey Ormanları’nın en önemli ve kadim parçalarından biri olan Belgrad Ormanı’nın devamı niteliğindedir. Ormanın yüksek kesimlerinden doğan derelerden birinin de Boğaziçi’ne doğru aktığı uzun bir vadiyi kaplamaktadır. 110 hektar büyüklüğünde olan ormanımız; Belgrad Ormanı’nın doğal bir parçası iken Büyükdere Caddesi’nin giderek genişleyip otoyola dönüşmesi ile ana ormandan kopmuş ve bir koruya, orman parçasına dönüşmüştür. Uzun yıllar kullanıma kapalı olan Atatürk Kent Ormanı, çevresindeki semtlerde yaşayanlara temiz hava gibi yaşamsal bir ekosistem hizmeti sunmuş, içinde yaban hayatın da sürebildiği doğal yapısıyla İstanbul’un ekosistemini desteklemiştir.

“Ormanımızın merkezi konumu ve çevre bağlantılara yakınlığı ulaşım çeşitliliği ve kolaylığı, alanın çeşitli sermaye grupları açısından rant alanı olarak görülmesine neden olmaktadır. Aylar boyunca verdiğimiz emeğimiz ve mücadelemiz sonucu İstanbul’daki bir orman alanımızı daha rant alanına çevirmeye çalışanlara karşı koruduk. Ancak bunun bir son olduğunu düşünmüyoruz.

Mücadele

“9 dönümlük ihaleye verilen arazinin henüz yasal süreci tamamlanmamıştır. Bu nedenle bu alan içerisinde bulunan üzerine bastığınız beton parçası kırılıp atılana ve ormana yeniden kazandırıldığını görene kadar mücadele edeceğiz.

“Bundan sonra buradaki değerli orman varlığını, gri balıkçılından sincabına, kara tavuktan orman kartalına kıymetlimiz orman türlerini savunmaya devam edeceğiz. Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri olarak yaşam kaynağımız ve Kuzey Ormanları’nın bir parçası olan AKO’yu ranta karşı savunduk ve ormanımızı korumayı başardık. Herkesi bundan sonra da Kuzey Ormanları’nın her bir parçası için mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, Dünya Orman Haftası şenliği düzenledi