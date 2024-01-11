"Herkes Heyecanlanır Sanmıştım" sergisi 12 Ocak'ta açılıyor

"Herkes Heyecanlanır Sanmıştım. Bu cümleyi en az iki türlü anlayabiliriz. Birincisi şöyle: Beni heyecanlandıran bir olay var, belli ki ‘herkes’te, çoğu kişide, aynı etkiyi uyandırmamış. Bu da bende belki bir hayalkırıklığı yaratmış, belki de bu olaya dair olumsuz ama serinkanlı bir gözlem yapıyorum. Hatta belki ikisi birlikte, serinkanlı bir hayalkırıklığı yaşıyorum.

"İkinci anlama gelirsek: Bu sefer konu heyecanlanmanın, heyecanın kendisi. İnsanın temel özellikleri, asal duyguları, dünyada olup biten karşısında gösterdiği tepkiler, yaratıcılığa giden yolun tepkileri neler? Heyecan bunlardan biri değil mi, heyecanlanarak tekrar tekrar bulmuyor muyuz kendimizi? O heyecanlanmayan herkese gelince, o herkes, sakin de değildir. Çünkü heyecanı bilmeyen sukûnetin de ancak dış yüzeyinden haberdardır. Heyecanlanmayan sakin de kalamaz.”

Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ın “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” sergisi 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde.

Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Beyoğlu’nda yaşıyor. Geçimini çevirmenlik yaparak sağlıyor. “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” altıncı kişisel sergisi.

Geçen gece sevgili @nazimdikbas'ı @kiraathane24'de 12.01 Cuma günü açılacak olan sergisi #HERKESHEYECANLANIRSANMIŞTIM için hazırlık yaparken yakaladım. Sergi, üretim süreci ve bu muazzam işlerin arkasındaki düşünceler üzerine sohbet ettik. Kurgusuz video zincir 📹⬇️ pic.twitter.com/oqFPuCB4Vg — İmre Azem (@Ecumenopolis) January 10, 2024

(EMK)