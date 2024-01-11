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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 17:09
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 17:15
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"Herkes Heyecanlanır Sanmıştım" sergisi 12 Ocak'ta açılıyor

Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ın “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” sergisi 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Herkes Heyecanlanır Sanmıştım" sergisi 12 Ocak'ta açılıyor

"Herkes Heyecanlanır Sanmıştım. Bu cümleyi en az iki türlü anlayabiliriz. Birincisi şöyle: Beni heyecanlandıran bir olay var, belli ki ‘herkes’te, çoğu kişide, aynı etkiyi uyandırmamış. Bu da bende belki bir hayalkırıklığı yaratmış, belki de bu olaya dair olumsuz ama serinkanlı bir gözlem yapıyorum. Hatta belki ikisi birlikte, serinkanlı bir hayalkırıklığı yaşıyorum.

"İkinci anlama gelirsek: Bu sefer konu heyecanlanmanın, heyecanın kendisi. İnsanın temel özellikleri, asal duyguları, dünyada olup biten karşısında gösterdiği tepkiler, yaratıcılığa giden yolun tepkileri neler? Heyecan bunlardan biri değil mi, heyecanlanarak tekrar tekrar bulmuyor muyuz kendimizi? O heyecanlanmayan herkese gelince, o herkes, sakin de değildir. Çünkü heyecanı bilmeyen sukûnetin de ancak dış yüzeyinden haberdardır. Heyecanlanmayan sakin de kalamaz.”

Nazım Hikmet Richard Dikbaş'ın “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” sergisi 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde.

Nazım Hikmet Richard Dikbaş,  Beyoğlu’nda yaşıyor. Geçimini çevirmenlik yaparak sağlıyor. “Herkes Heyecanlanır Sanmıştım” altıncı kişisel sergisi.

(EMK)

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