“Herhangi bir ülkeyle NTE alanında gizli bir anlaşma imzalandı mı?

Eskişehir-Beylikova’daki 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri (NTE) rezervi iddiaları, hem uzmanların hem muhalefetin gündeminde.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Eylül’deki ABD ziyareti sırasında Donald Trump ile görüşmesinde NTE rezervlerinin de gündeme geldiği iddialarını Meclis’e taşıdı.

“Beylikova Türkiye’nin geleceğidir, bu madenlerin gizli pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyiz,” diyen Arslan, bugün hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yazılı soru önergesi sundu.

Nadir toprak elementleri (NTE) doğada nadir bulunan ya da ekonomik olarak çıkarılması zor olan kimyasal, manyetik ve optik özelliklere göre benzer özellikler gösteren 15 tane lantanit ile itriyum ve skandiyumdan oluşan 17 elementtir. NTE’ler, modern teknoloji, savunma sanayii ve endüstride kritik öneme sahip.

Sorular

Arslan, bakanlardan şu sorulara yanıt istedi:

Erdoğan–Trump görüşmesinde Beylikova rezervleri gündeme geldi mi?

ABD veya başka bir ülkeyle NTE alanında herhangi bir mutabakat, yatırım protokolü ya da gizli anlaşma imzalandı mı?

Beylikova sahasında ne kadar cevher çıkarıldı, hangi elementler üretildi, hangi şirketler görev aldı?

Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı, NTE rezervleriyle ilgili hükümler içeriyor mu?

Bu stratejik rezervlerden ham ihracat yapıldı mı ya da planlanıyor mu?

Arslan, yaptığı açıklamada ise özetle şöyle dedi:

“Beylikova yalnızca Eskişehir’in değil, Türkiye’nin stratejik teminatıdır. Bu toprakların altındaki madenler, bir şahsın siyasi ömrünü uzatma hesabının malzemesi olamaz. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren hiçbir kaynak, kapalı kapılar ardında tartışılamaz. Atatürk, ‘Siyasal bağımsızlık ekonomik bağımsızlıkla desteklenmedikçe kalıcı olamaz’ diyordu. Madenlerimiz, yeraltı zenginliklerimiz bu bağımsızlığın temelleridir. Beylikova’da izlenmesi gereken yol, tam da Atatürk’ün bize gösterdiği yoldur: Yabancıya bağımlı değil, kendi teknolojisini üreten, milli sanayisini güçlendiren bir Türkiye.”

Arslan, sürecin hem TBMM hem de kamuoyu önünde tam şeffaflıkla yürütülmesi için takipçisi olacaklarını belirtti. (TY)