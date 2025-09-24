Herêma Kurdistanê: Em piştgiriya dewletbûna Filistînê dikin

Hukumeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku ew bi girîngî li gotûbêjên li Neteweyên Yekbûyî yên derbarê Filistînê dinêre û piştgiriya xwe ya tam ji bo mafê çarenivîsê û damezrandina dewleta Filistînê dubare dike.
"Em rêz li têkoşîna gelê Filistînê digirin"
Li gorî nûçeya Rûdawê di daxuyaniyê de weha hatiye gotin:
"Em wek gelekî ku me gelek qurbanî ji bo azadî û mafên xwe yên rewa dane, bi rêz li têkoşîn û cangoriya gelê Filistînê ya ji bo azadiyê dinêrin."
Her wiha hat bibîranîn ku ev gelek sal in nûnertiya Filistînê li Herêma Kurdistanê heye ku ev yek nîşana kûrahiya pêwendiyan e.
“Divê şer were rawestandin”
Herêma Kurdistanê tekezî li ser helwesta xwe ya neguhêr kir ku şer û kuştin ti pirsgirêkan çareser nake û ev bang kir:
"Ji bo ku her kes di aramî, ewlehî û bextewariyê de bijî, divê şer û çalakiyên çekdarî rawestin, hevrejiyan û aşitî pêk were û li gorî nirxên mirovî û qanûnên navdewletî mafê rewa yê gelên herêmê û ewlehî û jiyanek bi rûmet û dadwerî ji bo her kesî bê misogerkirin û were pejirandin."
Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 344 kes mirine
(AY)