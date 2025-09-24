TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 24 Îlon 2025 07:59
 ~ Nûkirina Dawî: 24 Îlon 2025 08:08
2 xulek Xwendin

Herêma Kurdistanê: Em piştgiriya dewletbûna Filistînê dikin

“Em piştgiriya xwe ya tam ji bo mafê çarenivîsê yê gelê Filistînê û damezrandina dewleta wan a di çarçoveya rewa û qanûnên navneteweyî de dubare dikin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Herêma Kurdistanê: Em piştgiriya dewletbûna Filistînê dikin
Fotograf: Parlamentoya Herêma Kurdistanê / AA

Hukumeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku ew bi girîngî li gotûbêjên li Neteweyên Yekbûyî yên derbarê Filistînê dinêre û piştgiriya xwe ya tam ji bo mafê çarenivîsê û damezrandina dewleta Filistînê dubare dike.

"Em rêz li têkoşîna gelê Filistînê digirin"

Li gorî nûçeya Rûdawê di daxuyaniyê de weha hatiye gotin:

"Em wek gelekî ku me gelek qurbanî ji bo azadî û mafên xwe yên rewa dane, bi rêz li têkoşîn û cangoriya gelê Filistînê ya ji bo azadiyê dinêrin."

Her wiha hat bibîranîn ku ev gelek sal in nûnertiya Filistînê li Herêma Kurdistanê heye ku ev yek nîşana kûrahiya pêwendiyan e.

“Divê şer were rawestandin”

Herêma Kurdistanê tekezî li ser helwesta xwe ya neguhêr kir ku şer û kuştin ti pirsgirêkan çareser nake û ev bang kir:

"Ji bo ku her kes di aramî, ewlehî û bextewariyê de bijî, divê şer û çalakiyên çekdarî rawestin, hevrejiyan û aşitî pêk were û li gorî nirxên mirovî û qanûnên navdewletî mafê rewa yê gelên herêmê û ewlehî û jiyanek bi rûmet û dadwerî ji bo her kesî bê misogerkirin û were pejirandin."

Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 344 kes mirine
Li Xezeyê heta niha 65 hezar û 344 kes mirine
22 Îlon 2025
Di êrişên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an ve li ser Xezeyê de heta niha 65 hezar û 344 kes mirine û 166 hezar û 795 kes jî birîndar bûne.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Filistîn Hukumeta Herêma Kurdistanê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê